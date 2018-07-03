На заседании законодательного собрания Самарской области оппозиция устроила демарш из-за позиции «Единой России»: депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР покинули зал заседаний после того, как «единороссы» заблокировали внесение в повестку их проекта обращения к Государственной думе. В нем они выражают свое несогласие с планами повысить пенсионный возраст.