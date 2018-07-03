На заседании законодательного собрания Самарской области оппозиция устроила демарш из-за позиции «Единой России»
На заседании законодательного собрания Самарской области оппозиция устроила демарш из-за позиции «Единой России»: депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР покинули зал заседаний после того, как «единороссы» заблокировали внесение в повестку их проекта обращения к Государственной думе. В нем они выражают свое несогласие с планами повысить пенсионный возраст.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dekadik 03 июля 2018 | 12:40
А как они хотели, что бы враги государства пошли им на уступки....
luger_max_otto 03 июля 2018 | 12:47
Интересно, есть ли возможность прекращения полномочий всех депутатов и назначения перевыборов...
pusin_patriot 03 июля 2018 | 12:57
luger_max_otto: Украинцы говорят что есть.
compare 03 июля 2018 | 13:00
dekadik: да в данном случае,это "друзья"государства в том виде,в каком оно есть...вот для народа,это точно,не "друзья"...
olegleon 03 июля 2018 | 12:41
ЛДПР?! т.е. либеральные демократы против либеральных изменений
hata_c_krau 03 июля 2018 | 13:08
olegleon: Комуняки давно с попиками лабызаются а вы про клоуна жирика удивляетесь :)
ramen 03 июля 2018 | 13:06
Едорасты уже давно всех достали.
s011ma 03 июля 2018 | 13:07
А не хрена было едроссов выбирать!
hata_c_krau 03 июля 2018 | 13:15
s011ma: волшебники чуров и панфилова давно доказали что не важно как голосуют, а важно кто считает...
s011ma 03 июля 2018 | 13:18
hata_c_krau: Тоже верно...
grossalexis072018 03 июля 2018 | 13:32
Этот косметический перерасчет очень четко показывает - что население, что депутаты - одни тупее других ;)) От повышения вы хрен куда денетесь, чисто демографически ;)) А вот с реформой вас дурни уже успели облапощить раза три за последние 5 лет ;))
Все как то упускают из виду - перерасчет сильно растянут по времени - для мужчин до 2028, для женщин до 2034. И если все делать правильно то есть возможность вернуться к параметрам 1965 года по продолжительности жизни после выхода на пенсию.
chnch 03 июля 2018 | 13:38
А уходя ножкой топнули? А дверью хлопнули? А когда завтра придут поздороваются? Клоуны...
sborisych 03 июля 2018 | 13:41
Это чё, бунт на галере вертикали?!?
P.S. Ну, т.е. в болоте законодательного собрания Самарской области началась(зародилась) какая- то жизнь?