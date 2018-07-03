Заседание по делу руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева перенесено на 9 июля
Заседание по делу руководителя чеченского представительства правозащитного Центра «Мемориал» Оюба Титиева перенесено на 9 июля. Это связано с ходатайством адвокатов, которые попросили рассмотреть дело в другом регионе, например, в Москве.
Правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Сам Титиев вину не признаёт и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Он находится под арестом уже почти полгода.
Комментарии2
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blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 12:37
Мемориалу бы стоило прекратить практику защиты престарелых педофилов и наркодилеров.
olegleon 03 июля 2018 | 12:38
" Сам Титиев вину не признаёт и настаивает, что наркотики ему были подброшены."
Ярошенко даже ничего не подбрасывали, а суд дал ему 20 лет.