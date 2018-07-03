Заседание по делу руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева перенесено на 9 июля

Заседание по делу руководителя чеченского представительства правозащитного Центра «Мемориал» Оюба Титиева перенесено на 9 июля. Это связано с ходатайством адвокатов, которые попросили рассмотреть дело в другом регионе, например, в Москве.

Правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Сам Титиев вину не признаёт и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Он находится под арестом уже почти полгода.