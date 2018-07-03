Z Архив новостей новости
5 23 6 2869
12:30, 03 июля 2018

Лидеру карельского «Мемориала» предъявлено обвинение в  сексуальном насилии над приемной дочерью

Следствие предъявило главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву обвинение в сексуальном насилии над приёмной несовершеннолетней дочерью, сообщили «Интерфаксу» в  пресс-службе СКР Карелии во вторник.

Как сообщалось, Ю.Дмитриев был задержан 27 июня. 28 июня ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. В понедельник защита обжаловала это решение.

Адвокат Виктор Ануфриев назвал новое дело фарсом и заявил, что оно было возбуждено только  из-за того, что развалилось предыдущее. «Я уверен, что это так же развалится», — сказал представитель защиты.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

grazschdanin 03 июля 2018 | 12:37

Не остановили педофила вовремя, пока он только фотками непристойными развлекался, теперь он к развратным действиям перешел.
Пересмотрите «Адвокат дьявола» - все это уже давно описано и экранизировано.

blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 12:39

Мемориал - прекращайте свою практику защиты престарелых педофилов и наркодилеров.
Зачем вы это делаете? Нам этого не надо.

shplint_05 03 июля 2018 | 13:00

Вот такие они есть представители нашей оппозиции: педофил Буковский, педофил Адагамов, педофил Дмитриев, расчленитель Кабанов, вор и садист Развозжаев, жидохохол Ганапольский, идиот Бабченко, алкоголичка Ларина. гешефтмахер Малобродский, режисёр театра пенисов Серебренников. Преступники или придурки, таков, увы, наш "цвет нации".

luger_max_otto 03 июля 2018 | 12:55

Опять запутинская ЛПП, ориентированная на то, чтобы нагадить побольше. По ходу депутинизации вас не забудут.

grazschdanin 03 июля 2018 | 13:58

luger_max_otto: По ходу депутинизации вас не забудут.
#
Это что сейчас было? Угроза?
Когда эталонный либерал - доцент из Таганрога, начинает угрожать за ссылку на голливудский фильм - это конец либерализма в России как такового.

koltak76_ 03 июля 2018 | 12:41

Когда же наш Независимый с Справедливый суд обратит свое внимание на слутского и жереновтского?

ukraminadozemljudobrjt 03 июля 2018 | 12:42

либерало-педофил

mamiluk 03 июля 2018 | 12:43

Пропутинские сталинисты и гебня никак не угомонятся мстят пользуясь временем...после падения режима все пойдут под суд...и те, кто здесь гадят...кремлеботы и прочие портяны: без срока давности...

sir_sar 03 июля 2018 | 13:28

mamiluk: Да ты прямо диктатор-антисталинист.
Всех под суд без срока давности и в лагеря без права переписки.

soldat777 03 июля 2018 | 13:36

mamiluk: Вот сцуки! Это они забили компьютер Буковского, детской порнухой. И этот борец со сталинским режимом, также оттягивался на детском порно. Обычный секс для , для необычных людей, слишком зауряден и скучен. Кстати, что то не слышно, о защите либеральных быдлоты, акций в защиту Буковского.

platonnekafrin 03 июля 2018 | 12:44

Интересно в каком кодексе следователи нашли состав "сексуального насилия". Точно уж, не в нашем уголовном и, определенно, не в Кодексе ночного права депутата и сенатора. Уж не в документах ли Всемирной Организации Здравоохранения пришлось копаться дознавателям?

ltyio 03 июля 2018 | 13:21

platonnekafrin: Насильственные действия сексуального характера ст.132 УК РФ. Что не так написано ?

platonnekafrin 03 июля 2018 | 13:54

ltyio: Да всё "не так". "Сексуальное насилие" - неоднозначное международное понятие, которое подчас включает домогательство и даже нежелательные заигрывания, что преступлением в России не является. Более того, для депутатов и сенаторов это, как известно, обязательный признак профессии.
"Насильственные действия сексуального характера"- конкретный состав, описанный в УК РФ. Его доказывать надо.

ltyio 03 июля 2018 | 13:59

platonnekafrin: А вы не допускаете мысли, что журналист писавший статью не юрист и вполне может допустить в статье юридические неточности.

platonnekafrin 03 июля 2018 | 14:10

ltyio: Я даже допускаю, что и следователи у нас не юристы. Вот и подумал, может они "Эхо" читают в свободное от допросов время.

gvs 03 июля 2018 | 12:46

Это сексуальное насилие над законом со стороны прокуратуры (

kondrakr 03 июля 2018 | 12:48

Господа сторонники Дмитриева, вы же верите без доказательств, когда вам рассказывают про сексуальное насилие учителей московской 57-й школы или сотрудников лазурненского детского дома под Челябинском? Верите. Вот и противники Дмитриева верят в то, что он виноват, тоже на основании красочного оговора. Пока обвинение в педофилии не перестанет восприниматься как априорно достоверный факт, ничем помочь Дмитриеву не удастся.

komiccap_nkvd 03 июля 2018 | 13:05

kondrakr: \\Господа сторонники Дмитриева, вы же верите без доказательств\\
они Верующие. и Вера их сильна. даказательства не нужны.
поэтому когда обвиняют кого-нибудь из их секты, то они воспринимают это как оскорбление чувств верующих.

ppvngavr 03 июля 2018 | 12:53

Новое безумие кремлевской опричнины необходимо всем миром ОСТАНОВИТЬ. Об истоках всего этого надо знать из публикации "Истоки реки, текущей никуда":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842

sborisych 03 июля 2018 | 13:35

ppvngavr: gvs:
Диагноз неоспорим- "Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним." М. Салтыков-Щедрин

vea4ek 03 июля 2018 | 13:02

Ещё один либеральный страстотерпец.

vea4ek 03 июля 2018 | 13:04

Этому хоть предъявили, а Павленский вна французской киче мучается какой месяц без предъявления...

zhrv 03 июля 2018 | 13:28

Хотел написать "Не верю!"
Подумал - но я же его не знаю!
Подумал еще - но я же знаю о его деятельности, о первом приговоре, о методах наших органов.
Поэтому пишу - Не верю!!!

Самое обсуждаемое

Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 251 6 30928 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 124 6 15460 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 293 6 22029 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 91 6 7708 08:59
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Вася Обломов музыкант

Протестовать стало «не модно» Сейчас стало модно «любить Родину», «смотреть на вещи шире» и смеяться над дураками, которые «только и делают, что ноют». В общем, сейчас модно говорить, что протест — это модно…

5 154 6 43673 26.06
Kполитика, общество, власть, мнения, митинги, протесты
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 209 6 28536 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Новости

Два человека могут быть причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии В скором времени Скотланд-Ярд может возбудить против подозреваемых уголовное дело…

5 59 6 6636
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 426 6 48888 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 95 6 11230 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 87 6 10300 01.07
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 90 6 12101 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33080 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 276 6 39478 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 86 6 12435 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 84 6 12295 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 126 6 19362 27.06
Kчечня, пасе, государство, события

Популярное за неделю

Новости

В России вступил в силу новый федеральный закон против нетрезвых водителей Ответственность предполагается за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови…

5 6 6 33421
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 86 6 139179 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 66 6 16834 29.06
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Каково в Чечне на самом деле Есть люди, испытывающие к Чечне и чеченцам нечто вроде… брезгливости что-ли. И данное обстоятельство мешает им увидеть всё собственными глазами…

5 219 6 300227 30.06
Kфото, путешествия, чечня, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 157 6 111885 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7092063
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3555640

Сегодня в эфире