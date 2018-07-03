Лидеру карельского «Мемориала» предъявлено обвинение в  сексуальном насилии над приемной дочерью

Следствие предъявило главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву обвинение в сексуальном насилии над приёмной несовершеннолетней дочерью, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СКР Карелии во вторник.

Как сообщалось, Ю.Дмитриев был задержан 27 июня. 28 июня ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. В понедельник защита обжаловала это решение.

Адвокат Виктор Ануфриев назвал новое дело фарсом и заявил, что оно было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее. «Я уверен, что это так же развалится», — сказал представитель защиты.