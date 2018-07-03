Лидеру карельского «Мемориала» предъявлено обвинение в сексуальном насилии над приемной дочерью
Как сообщалось, Ю.Дмитриев был задержан 27 июня. 28 июня ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. В понедельник защита обжаловала это решение.
Адвокат Виктор Ануфриев назвал новое дело фарсом и заявил, что оно было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее. «Я уверен, что это так же развалится», — сказал представитель защиты.
Комментарии23
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grazschdanin 03 июля 2018 | 12:37
Не остановили педофила вовремя, пока он только фотками непристойными развлекался, теперь он к развратным действиям перешел.
Пересмотрите «Адвокат дьявола» - все это уже давно описано и экранизировано.
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 12:39
Мемориал - прекращайте свою практику защиты престарелых педофилов и наркодилеров.
Зачем вы это делаете? Нам этого не надо.
shplint_05 03 июля 2018 | 13:00
Вот такие они есть представители нашей оппозиции: педофил Буковский, педофил Адагамов, педофил Дмитриев, расчленитель Кабанов, вор и садист Развозжаев, жидохохол Ганапольский, идиот Бабченко, алкоголичка Ларина. гешефтмахер Малобродский, режисёр театра пенисов Серебренников. Преступники или придурки, таков, увы, наш "цвет нации".
luger_max_otto 03 июля 2018 | 12:55
Опять запутинская ЛПП, ориентированная на то, чтобы нагадить побольше. По ходу депутинизации вас не забудут.
grazschdanin 03 июля 2018 | 13:58
luger_max_otto: По ходу депутинизации вас не забудут.
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Это что сейчас было? Угроза?
Когда эталонный либерал - доцент из Таганрога, начинает угрожать за ссылку на голливудский фильм - это конец либерализма в России как такового.
koltak76_ 03 июля 2018 | 12:41
Когда же наш Независимый с Справедливый суд обратит свое внимание на слутского и жереновтского?
ukraminadozemljudobrjt 03 июля 2018 | 12:42
либерало-педофил
mamiluk 03 июля 2018 | 12:43
Пропутинские сталинисты и гебня никак не угомонятся мстят пользуясь временем...после падения режима все пойдут под суд...и те, кто здесь гадят...кремлеботы и прочие портяны: без срока давности...
sir_sar 03 июля 2018 | 13:28
mamiluk: Да ты прямо диктатор-антисталинист.
Всех под суд без срока давности и в лагеря без права переписки.
soldat777 03 июля 2018 | 13:36
mamiluk: Вот сцуки! Это они забили компьютер Буковского, детской порнухой. И этот борец со сталинским режимом, также оттягивался на детском порно. Обычный секс для , для необычных людей, слишком зауряден и скучен. Кстати, что то не слышно, о защите либеральных быдлоты, акций в защиту Буковского.
platonnekafrin 03 июля 2018 | 12:44
Интересно в каком кодексе следователи нашли состав "сексуального насилия". Точно уж, не в нашем уголовном и, определенно, не в Кодексе ночного права депутата и сенатора. Уж не в документах ли Всемирной Организации Здравоохранения пришлось копаться дознавателям?
ltyio 03 июля 2018 | 13:21
platonnekafrin: Насильственные действия сексуального характера ст.132 УК РФ. Что не так написано ?
platonnekafrin 03 июля 2018 | 13:54
ltyio: Да всё "не так". "Сексуальное насилие" - неоднозначное международное понятие, которое подчас включает домогательство и даже нежелательные заигрывания, что преступлением в России не является. Более того, для депутатов и сенаторов это, как известно, обязательный признак профессии.
"Насильственные действия сексуального характера"- конкретный состав, описанный в УК РФ. Его доказывать надо.
ltyio 03 июля 2018 | 13:59
platonnekafrin: А вы не допускаете мысли, что журналист писавший статью не юрист и вполне может допустить в статье юридические неточности.
platonnekafrin 03 июля 2018 | 14:10
ltyio: Я даже допускаю, что и следователи у нас не юристы. Вот и подумал, может они "Эхо" читают в свободное от допросов время.
gvs 03 июля 2018 | 12:46
Это сексуальное насилие над законом со стороны прокуратуры (
kondrakr 03 июля 2018 | 12:48
Господа сторонники Дмитриева, вы же верите без доказательств, когда вам рассказывают про сексуальное насилие учителей московской 57-й школы или сотрудников лазурненского детского дома под Челябинском? Верите. Вот и противники Дмитриева верят в то, что он виноват, тоже на основании красочного оговора. Пока обвинение в педофилии не перестанет восприниматься как априорно достоверный факт, ничем помочь Дмитриеву не удастся.
komiccap_nkvd 03 июля 2018 | 13:05
kondrakr: \\Господа сторонники Дмитриева, вы же верите без доказательств\\
они Верующие. и Вера их сильна. даказательства не нужны.
поэтому когда обвиняют кого-нибудь из их секты, то они воспринимают это как оскорбление чувств верующих.
ppvngavr 03 июля 2018 | 12:53
Новое безумие кремлевской опричнины необходимо всем миром ОСТАНОВИТЬ. Об истоках всего этого надо знать из публикации "Истоки реки, текущей никуда":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842
sborisych 03 июля 2018 | 13:35
ppvngavr: gvs:
Диагноз неоспорим- "Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним." М. Салтыков-Щедрин
vea4ek 03 июля 2018 | 13:02
Ещё один либеральный страстотерпец.
vea4ek 03 июля 2018 | 13:04
Этому хоть предъявили, а Павленский вна французской киче мучается какой месяц без предъявления...
zhrv 03 июля 2018 | 13:28
Хотел написать "Не верю!"
Подумал - но я же его не знаю!
Подумал еще - но я же знаю о его деятельности, о первом приговоре, о методах наших органов.
Поэтому пишу - Не верю!!!