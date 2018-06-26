Турагентства пытаются отправить туристов через других операторов в связи с отменой чартерных программ «Натали Турс»

После отмены ряда чартерных программ «Натали Турс» турагентства пытаются отправить туристов на отдых через других операторов. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Компания «Натали Турс» заявила об отмене чартерных программ по 6 направлениям, и пообещала туристам, у которых аннулированы туры, вернуть деньги в соответствии с требованиями законодательства. При этом глава компании «Натали Турс» рекомендует агентствам предупреждать своих туристов, которые все-таки едут, но у них не аннулирован билет, например, предупреждать, что возможно им придется второй раз оплачивать свои отели. Турагентства опасаются, что на этом неприятности не закончатся, поэтому начали обращаться к другим компаниям, чтобы отправить туристов в запланированные туры», — сказала она.

При этом, подчеркнула И.Тюрина, туристы и турагенты все-таки рассчитывают, что компания «Натали Турс» вернет им деньги.

По информации самой компании «Натали Турс», отметила И.Тюрина, с 30 июня 400 человек не смогут улететь на отдых, а в течение июля «порядка 1500 тысяч человек».

«Тут проблема еще возникает в том, что цифры проверить очень сложно, объемы компании оценить тоже, поэтому совершенно не исключено, что пострадавших будет больше», — заключила она.

Туроператор «Натали Турс» в пятницу сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны — Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.