Племянница Сергея Скрипаля выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской облдумы от партии «Справедливая Россия»

Племянницу проживавшего в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — Викторию Скрипаль выдвинули кандидатом в депутаты Ярославской областной думы от партии «Справедливая Россия». Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, мне сделали предложение, я подумала и не отказалась. «Справедливая Россия» — молодая партия, ее взгляды мне близки, пока думаем в одном направлении, поэтому выбор пал на них. Тем более что в политику я хотела пойти года два, у нас были такие задумки в семье. Тут все совпало – интересы и планы», — сказала В.Скрипаль.

По словам В.Скрипаль, Ярославская область была выбрана, потому что именно здесь «ее родной город и область, которые дороги и близки».

«Проблемы области я знаю не понаслышке, поездила, посмотрела, знаю. Живу я в этой области довольно давно. Пока я не знаю, чем буду заниматься, но мне близки темы — это пенсионная реформа, экология Ярославской области, в связи с Московским мусором. Мне не хочется, чтобы богатая и красивая Ярославская область вдруг стала помойкой для Москвы. Помимо этих вопросов, я думаю, что необходимо решать социальные вопросы. В Ярославской области очень мало детских садов, и очень мало школ. Если мы не будем строить их, то о какой пенсионной реформе может идти речь», — отметила В.Скрипаль.