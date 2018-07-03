На территории Московской области может быть размещено до 172 избирательных участков

Такие данные поступили в штаб по наблюдению. Больше всего потенциальных мест для так называемых «дачных участков» в Наро-Фоминском городском округе – 19. 13 потенциальных мест намечено в Солнечногорском муниципальном районе, по 11 – в городских округах Истра и Талдом.