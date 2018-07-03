На территории Московской области может быть размещено до 172 избирательных участков
Такие данные поступили в штаб по наблюдению. Больше всего потенциальных мест для так называемых «дачных участков» в Наро-Фоминском городском округе – 19. 13 потенциальных мест намечено в Солнечногорском муниципальном районе, по 11 – в городских округах Истра и Талдом.
Комментарии2
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blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 12:19
Честные, прозрачные выборы. Показательные по блокировке вбросов и каруселей.
Все на выборы!
vvs7651 03 июля 2018 | 12:19
Результат давно известен. Власть уже "выбрала" москвичам мэра.
Теперь ее волнует только пресловутая явка на избирательные участки.
Для этого продлили "голосование" до 22:00.
С целью приписки "проголосовавших" открывают дополнительные участки в Подмосковье.
Наверняка придумают еще что-нить (типа школьных референдумов, собраний родителей, бесплатных медосмостров и т.п) вблизи избирательных участков. Лишь бы народу возле них было побольше.
Допустят и т.н. "оппозицию" (Гудков, КПРФ и т.п.). А те с радостью отработают, призвав всех придти на участки.
С шулерами нельзя играть по их правилам! Стыдно участвовать в фейковых "выборах". Только бойкот!