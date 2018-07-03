ФБР подключилось к расследованию утечки данных из Фэйсбук
Как пишет газета «Вашингтон Пост», интерес к расследованию также проявляют Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральная торговая комиссия США.
Основателю «Фейсбука» Марку Цукербергу придется ответить на вопрос, почему компания не раскрыла информацию об утечке, как только узнала о ней, то есть три года назад. Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, следователи сейчас изучают показания руководителей социальной сети в конгрессе. В «Фейсбуке», между тем, подтвердили, что свои запросы в компанию направили ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также Федеральная торговая комиссия. Один из собеседников The Washington Post отметил, что заинтересованность федеральных агентств в этом деле «вызывает серьезные опасения».
«Фейсбук» оказался в центре скандала в марте этого года, когда стало известно, что в 2015 году британская компания Cambridge Analytica незаконно собирала данные десятков миллионов пользователей соцсети. Как выяснилось, эта информация использовалась в ходе избирательной кампании Дональда Трампа на выборах президента США.
После начала разбирательства компания Cambridge Analytica подала документы о банкротстве и объявила о закрытии.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 12:16
Фейсбук не нужен. Блокировать.
olegleon 03 июля 2018 | 12:25
не только наши силовики сами себе ищут работу, чтобы продемонстрировать свою нужность
mystar 03 июля 2018 | 12:29
olegleon: не только наши силовики сами себе ищут работу
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Ну у нас хотя бы нет перестрелок на улицах и дети не гибнут во время полицейских операций.