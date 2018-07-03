ФБР подключилось к расследованию утечки данных из Фэйсбук

Как пишет газета «Вашингтон Пост», интерес к расследованию также проявляют Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральная торговая комиссия США.

Основателю «Фейсбука» Марку Цукербергу придется ответить на вопрос, почему компания не раскрыла информацию об утечке, как только узнала о ней, то есть три года назад. Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, следователи сейчас изучают показания руководителей социальной сети в конгрессе. В «Фейсбуке», между тем, подтвердили, что свои запросы в компанию направили ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также Федеральная торговая комиссия. Один из собеседников The Washington Post отметил, что заинтересованность федеральных агентств в этом деле «вызывает серьезные опасения».

«Фейсбук» оказался в центре скандала в марте этого года, когда стало известно, что в 2015 году британская компания Cambridge Analytica незаконно собирала данные десятков миллионов пользователей соцсети. Как выяснилось, эта информация использовалась в ходе избирательной кампании Дональда Трампа на выборах президента США.

После начала разбирательства компания Cambridge Analytica подала документы о банкротстве и объявила о закрытии.