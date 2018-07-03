Адвокатов не допускают в следственный изолятор к арестованной по делу о шпионаже Карине Цуркан
Адвокатов не допускают в следственный изолятор к арестованной по делу о шпионаже, члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, заявил «Эху Москвы» один из ее защитников Иван Павлов. Иван Павлов добавил, что защита Цуркан предпримет все меры, чтобы добиться свидания с подзащитной.
Комментарии3
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oneoretwo 03 июля 2018 | 12:21
...плешивые гарантии - это как в граните отлить...
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 12:25
СМЕРШ !
olegleon 03 июля 2018 | 12:22
любому хомячку понятно, что её пытают в подвалах Лубянки и потому не пускают адвокатов. или её уже замучили и не хотят признавать это