Адвокатов не допускают в следственный изолятор к арестованной по делу о шпионаже Карине Цуркан

Адвокатов не допускают в следственный изолятор к арестованной по делу о шпионаже, члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, заявил «Эху Москвы» один из ее защитников Иван Павлов. Иван Павлов добавил, что защита Цуркан предпримет все меры, чтобы добиться свидания с подзащитной.