С начала этого года в мире при выполнении своей работы погибли 66 журналистов

Такие данные приводятся в докладе, подготовленном для ООН организацией по наблюдению за безопасностью работников СМИ.

Жертв убийств репортеров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стало на треть больше. В 2017 за шесть месяцев в результате нападений погибли 50 представителей прессы. В докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign, самыми опасными странами для работы журналистов стали Афганистан, Мексика и Сирия. Остановить поток насилия и обеспечить ответственность виновных за нападения и убийства сотрудников СМИ – такой призыв содержится в тексте документа, подготовленного занимающейся мониторингом нападений еще с 2004 года организацией-консультантом ООН. География убийств и нападений предельно широка – это и Гаити, и сектор Газа. Есть в докладе упоминание о России. На сайте PEC фигурирует имя погибшего при странных обстоятельствах журналиста Максима Бородина из Екатеринбурга. Именно он одним из первых написал о гибели российских наемников в Сирии в феврале этого года.

В докладе содержится призыв мировому сообществу обеспечить безопасность журналистов, работающих в зонах конфликтов и выполняющих свои профессиональные обязанности.