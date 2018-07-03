Таиландские военные хотят научить найденных в пещере детей подводному плаванию
Это связано с тем, что вход затоплен водой, и эвакуация школьников может затянуться.
Спасатели готовятся к тому, что заблокированные игроки школьной футбольной команды вместе с тренером могут остаться в пещере как минимум до конца этой недели. Специалисты из США и Великобритании доставили уже 40 баллонов с кислородом для подводного снаряжения. Всего их планируется 70. В среду детей, которые 10 дней провели в пещере и были найдены лишь накануне, планируют обучить подводному плаванию. Военные Таиланда прорабатывают вариант эвакуации школьников под водой. Кроме того, заблокированная команда обеспечена продуктами, которых должно хватить на 4 дня. Позднее их должны пополнить в общей сложности на 4 месяца. Правда, питаются дети вместе с тренером пока только высококалорийными гелями: из-за узких проходов и затоплений обычную еду доставить сложно. Врачи еще только проводят обследование футбольной команды, но они уже сделали первые выводы: их состояние здоровья нормальное, но слишком истощенное для самостоятельного передвижения.
Школьная футбольная команда вместе с тренером пропала около 10 дней назад. Дети не смогли сами выбраться из пещеры, вход в которую был затоплен.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 03 июля 2018 | 11:42
Лучше бы в футбол играли на поле, а не в пещере. А, впрочем, хорошая идея для Черчесова ))))
olenenok_zed 03 июля 2018 | 12:09
душераздирающие кадры.
надеюсь все вернуться домой в целостности и сохранности
oneoretwo 03 июля 2018 | 12:27
...лихо: просиди в пещере две недели, а потом исчо учись дайвингу, уху евший от комфорта и проТчих удобств...
не проще ли не допускать подобного ?