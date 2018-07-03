Таиландские военные хотят научить найденных в пещере детей подводному плаванию

Это связано с тем, что вход затоплен водой, и эвакуация школьников может затянуться.

Спасатели готовятся к тому, что заблокированные игроки школьной футбольной команды вместе с тренером могут остаться в пещере как минимум до конца этой недели. Специалисты из США и Великобритании доставили уже 40 баллонов с кислородом для подводного снаряжения. Всего их планируется 70. В среду детей, которые 10 дней провели в пещере и были найдены лишь накануне, планируют обучить подводному плаванию. Военные Таиланда прорабатывают вариант эвакуации школьников под водой. Кроме того, заблокированная команда обеспечена продуктами, которых должно хватить на 4 дня. Позднее их должны пополнить в общей сложности на 4 месяца. Правда, питаются дети вместе с тренером пока только высококалорийными гелями: из-за узких проходов и затоплений обычную еду доставить сложно. Врачи еще только проводят обследование футбольной команды, но они уже сделали первые выводы: их состояние здоровья нормальное, но слишком истощенное для самостоятельного передвижения.

Школьная футбольная команда вместе с тренером пропала около 10 дней назад. Дети не смогли сами выбраться из пещеры, вход в которую был затоплен.