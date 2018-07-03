Муженко: Указ Путина о присвоении воинским частям названий украинских городов является воровством чужой истории

Указ Владимира Путина о присвоении российским воинским частям названий украинских городов является воровством чужой истории и славы и озвучиванием претензий на земли других народов. Об этом заявил начальник генштаба Украины Виктор Муженко. «Это чёткий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Украине. Он также указывает на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины», — заявил Муженко.

Напомню, в понедельник Владимир Путин присвоил 6 танковому полку Российской армии почётное наименование Гвардейский Львовский, 68 танковому полку – Гвардейский Житомирско-Берлинский, а 163 танковому полку Гвардейский Нежинский.