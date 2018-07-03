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11:30, 03 июля 2018

Муженко: Указ Путина о присвоении воинским частям названий украинских городов является воровством чужой истории

Указ Владимира Путина о присвоении российским воинским частям названий украинских городов является воровством чужой истории и славы и озвучиванием претензий на земли других народов. Об этом заявил начальник генштаба Украины Виктор Муженко. «Это чёткий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Украине. Он также указывает на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины», — заявил Муженко.

Напомню, в понедельник Владимир Путин присвоил 6 танковому полку Российской армии почётное наименование Гвардейский Львовский, 68 танковому полку – Гвардейский Житомирско-Берлинский, а 163 танковому полку Гвардейский Нежинский.

Комментарии

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oneoretwo 03 июля 2018 | 11:41

...является воровством...
--------------------------
...подворотня другому не учит...

danko1 03 июля 2018 | 12:06

oneoretwo: Тупой гопник думал, что сострил, давая такие названия, а на самом деле только еще большее презрение к себе в Мире вызовет этими присвоениями чужих территорий в названии воинских частей.
Воровство- его натура.

nitsahon 03 июля 2018 | 11:43

ну и где у нас там "мобилизация пророссийских сил на территории Украины"?
можно поподробнее(если старик, конечно, не выпил чего-то в излишних дозах)?

evgolius7 03 июля 2018 | 11:46

Потом теиже возмущенные россияне отвечают " на Украине победили нацисты, а мы защитили русских".
Иметь ваш мозг,... а в Днепропетровске, Харькове, Киеве, Запорожье русские не живут?
Чего же их нацисты не трогают.
После победы в сочинской олимпиаде у нас появились: Крым, Сирия, тысячи трупов на Донбассе, реальная угроза ядерной войны, двукратная девальвация рубля, пенсионная реформа, +5млн нищих и +25 долларовых миллиардеров.

ura_123 03 июля 2018 | 12:18

evgolius7: Русские живут даже в Одессе и мы знаем как они отреагировали на экспансию рюзъкый мир,единогласно сказав НЕТ на референдуме в доме профсоюзов.

sg90 03 июля 2018 | 12:31

ura_123:
Ну большой храбрости не надо чтобы закидать бутылками полсотни подростков в осажденном доме. Но вот потом скакложопые трусы почему то не смогли так же смело отреагировать на экспансию в Донбассе и как зайцы разбегались от АТО. А те кто все таки попал туда, жирно удобрили собой землю Донбасса. А трусливая плесень, вроде тебя, строчит хвастливые комментарии не слезая с обосранного дивана..Иди, останавливай экспансию, жалкое чмо..

s011ma 03 июля 2018 | 11:45

А что же Вашингтонский или Пекинский никому не присвоил?

gvs 03 июля 2018 | 11:45

Пусть отомстят... Присвоят какому нибудь своему полку почетное звание Гвардейский Нарьян-марский, или Гвардейский Читинский ))))

sskull 03 июля 2018 | 11:53

Это связано с боями в ВОВ. А так как шароварники сейчас переходят на сторону гитлеровских прихвостней, то хоть в России будут чтить великие сражения за эти города. По моему отлично всё Путин сделал. И почтил память битв и шароварникам под хвост горчицы намазал...

punyoshohlai 03 июля 2018 | 12:07

sskull: Это связано с боями в ВОВ.

Я бы понял, если бы присвоили в ближайшее после ВОВ десятилетие. А сейчас - это или анекдот, или маразм присваивателя

ura_123 03 июля 2018 | 12:08

sskull: ВОВ закончилась 70 с гаком лет тому взад,ежели чё.

ura_123 03 июля 2018 | 12:10

sskull: Кстати,гитлеровские прихвостни это кто и где???

vera14 03 июля 2018 | 12:29

ura_123: Для тупых: гитлеровские прихвостни - это бандеровцы на украине и их соплижуи на ЭМ.

jblack2 03 июля 2018 | 11:53

Украина, вернее её кровавые революционеры, всеми силами стараются покончить со своей историей, и придумать новую, перекрасив белое в чёрное и наоборот.

Россия, так не поступает. Мы помним своих героев и врагов.
И отгораживаться от нашей общей истории не собираемся. Не надейтесь!..

sg90 03 июля 2018 | 12:01

jblack2:
Скаклопитеки таки отказались от использования звездочек в знаках различия ввиду "декоммунизации". Тупые трусливые бараны. Ведь такие же звездочки на флагах их хозяев, то бишь ЕС и сша и стоят такие флажки к каждой селянской администрации ))))
С..ка, какое же тупое чванливое селюковское быдло пришло к власти в некогда прекрасных южнорусских губерниях!

testmeter 03 июля 2018 | 11:54

А где Лондонско-Вашингтонский полк с дислокацией в г. Моршанск Тамбовской губернии?!

edyatel 03 июля 2018 | 12:21

testmeter: А что моршанские танкисты добрались с боями до Лондона и Вашингтона?

Хотелось бы, но пока, увы.

sg90 03 июля 2018 | 11:56

Муденко совсем ипанулся, тупая скакля??? Если эта воинская часть так называлась 70 лет назад, то почему восстановление названия является агрессией?????
Если скакломозглая плесень называет именем степки-пидара бандеры свои переулочки, то это означает что опять пойдут резать мирных жителей Волыни??? Хотя в этом случае да, означает.
ЗЫ Кстати Меркель почему то не испугалась )))
Чо обосрались то, болезные. Вон ракету какую мо\щную изобрели. которой Россия до икоты боится. Конечно боится, никто же даже малейшего представления не имеет куда она полетит, если укровоены ее нечаянно запустят. Опять же москитный флот развивается невиданными темпами. Уже 6-й кораблик за 20 лет. Чо переживать то? Отобьетесь ))

olenenok_zed 03 июля 2018 | 11:57

дак это всегда было в традиции двухголовых олененков.
переписывать и приписывать.
проводить агрессивные действия по праздникам.

kaplan911 03 июля 2018 | 12:02

А чего ждать от вора?!

farang 03 июля 2018 | 12:03

Эксплуатация темы ВОВ в пропагандистских целях!

tks 03 июля 2018 | 12:11

Этот указ является подлейшей провокацией.
И очередным этапом "гибридной" войны.

serjo1977 03 июля 2018 | 12:15

"Воровства" тут никакого нет (что для российского государства явление крайне редкое), а есть желание припугнуть и унизить. Очередная враждебная выходка путинской военщины.

ura_123 03 июля 2018 | 12:15

Бригада имени матаролы...Военный оркестр имени гиви исполнит "Полет шмеля" Римского-Корсакова, на бис!

ly4_sveta 03 июля 2018 | 12:26

И, вообще, на каком основании он присваивает-
переименовывает? Влезает в историческое прошлое,
затрагивает закрытое и не им созданное? Хочет как
можно больше наследить в истории? Не знает уже
что еще придумать? Как себя вознести и чем прославить?
Убожество...

gitel21 03 июля 2018 | 12:28

Эти названия присвоил Сталин, вероятно ельцин отменил а Путин вернул обратно.

grossalexis072018 03 июля 2018 | 12:32

Да как посмотреть. У каждой воинской части есть родоначальник и если прародитель принимал участие в боях за тот или иной город и ему было присвоено звание - 1=й Мухозарсранский заборозагородительный и могилокопательный полк, о название может передаваться по наследству.
Поэтому ни кто и Украине не мешает назвать части , изначально входившие в 1-й Украинский или 2-й Украинский фронты именами российских городов в обороне или освобождении которых они принимали участие.
А вот как отреагируют германские товарищи на эти закосы - 1 -й Псковский пехотный полк очень хорошо подойдет, для отмечания 23 феврваря ;))

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