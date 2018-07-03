В деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились первые подозреваемые

Как пишет газета «Сан» со ссылкой на источники в Скотланд-Ярде, речь идёт двух людях, которые почти наверняка связаны с Россией и в данный момент могут находиться на её территории. По данным источника, они покинули Великобританию спустя сутки после покушения.

В апреле британская пресса уже писала, что отравление Скрипалей осуществил 54-летний бывший офицер ФСБ, имеющий кодовое имя Гордон. Считается, что он использует ещё и имя Михаил Савицкис, а также два других псевдонима.