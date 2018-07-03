В деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились первые подозреваемые
Как пишет газета «Сан» со ссылкой на источники в Скотланд-Ярде, речь идёт двух людях, которые почти наверняка связаны с Россией и в данный момент могут находиться на её территории. По данным источника, они покинули Великобританию спустя сутки после покушения.
В апреле британская пресса уже писала, что отравление Скрипалей осуществил 54-летний бывший офицер ФСБ, имеющий кодовое имя Гордон. Считается, что он использует ещё и имя Михаил Савицкис, а также два других псевдонима.
Комментарии16
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evgolius7 03 июля 2018 | 11:43
Племянница Сергея Скрипаля выдвинута кандидатом в депутаты ярославской областной думы …
Российский цЫрк работает без перерыва на обед..
polsan 03 июля 2018 | 11:54
evgolius7: У каждого есть своя цена! Миром, к сожалению правят деньги, а не мораль и нравственность!
Не оправдывая тех, кто покушался на жизнь Скрипаля, всё таки можно предположить, что и сам Скрипаль тоже был, скорее всего не ангел....
И этот с кодовым именем Городон, если верить газете SUN, которая в принципе может писать, что угодно, такой же как и Скрипаль сотрудник спецслужб. Жестокие люди, зачем было травить дочь?
А вот и племянница пошла в гору это тоже говорит о том, что у каждого есть своя цена!
oneoretwo 03 июля 2018 | 11:44
...вот и думай теперь: ехать ли к таким партнерам...
olegleon 03 июля 2018 | 11:53
ну теперь британцам некуда торопиться. организовать бойкот ЧМ не удалось, так что теперь могут поставить другую цель "отравления"
glotov 03 июля 2018 | 11:55
Чет некреативненько. И списка из 47 потенциальных жертв до сих пор нет, и подозреваемых маловато. Лыжи, ушанки и телогрейки до сих пор не нашли - никакой достоверности...
johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 12:12
glotov: зато визитку Яроша нашли ... только о ней пока "молчат" - так, портянка?
rus095 03 июля 2018 | 11:56
ну вот новая формулировка: Почти наверняка. До этого было «highly likely»-весьма вероятно. То есть в очередной раз у Британии никаких доказательств нет. Страшное боевое ОВ от которого никто не умер! Самим то не смешно от этого фарса?
andreyoo 03 июля 2018 | 12:02
rus095: Страшное боевое ОВ от которого никто не умер!
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Не... там вроде морская свинка умерла. Хотя нет ... она от голода. Точно, кот умерю Хотя опять нет ... его сами бриты усыпили. Вот так и убрали всех свидетелей.
mystar 03 июля 2018 | 12:16
andreyoo: Точно, кот умер
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Зато второй сбежал.)) Сбежал тот что был из России.))) Английский взбесился.))))
andreyoo 03 июля 2018 | 11:59
В деле об отравлении ... Скрипаля ... появились первые подозреваемые
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Фак! А с марта мозг всем имели про "весьма вероятно"
sg90 03 июля 2018 | 12:09
andreyoo:
"Почти наверняка" = 1,5 "весьма вероятно", так что градус расследования повышается!
Хер знает какую провокацию еще эти пидары готовят. Вон учения проводили на случай если их королева мать ее ласты склеит. Надеюсь ее величество не заметила подготовку к празднику?
sskull 03 июля 2018 | 12:03
Ну понятно. Дверь и пудреница. Два подозреваемых. Никто не летел в одном самолете из Лондона с ними?)))
addi 03 июля 2018 | 12:08
Да здесь и искать никого не надо. Зайди в кабинет любого начальничка и ткни
пальцем в портретик, висящий у "слуги народа" за спиной. Вот же ОН, голубчик !....
mystar 03 июля 2018 | 12:23
Ааа так эти двое накормили Скрипалей гречкой? Или машину отравили? Или все таки дверь? Sun ничего не известно?
ura_123 03 июля 2018 | 12:25
А ведь найдут англичане упырей. Так ведь никаких депутатских мандатов не напасёшься)))
johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 12:31
ura_123: если поставят это дело на поток - то не напасёшься ...