ЦБ с сегодняшнего дня отозвал лицензию у банка «Советский»
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимал место в начале второй сотни в банковской системе.
Обязательства банка будут переданы другой кредитной организации, говорится в сообщении Регулятора.
Комментарии4
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polsan 03 июля 2018 | 12:04
На закате СССР банки участвовали в масштабной афере по ограблению жителей своей страны, Думаете никто в из сотрудников банков тогда не знал, о грядущей девальвации?! )
Это же случилось не в одночасье, как если бы стоимость рубля упала на бирже.
Узкий круг лиц посвящённых нажил миллиарды долларов даже не вложив ни копейки в эту славную аферу.
И после этого россияне несли свои деньги в банк с названием Столичный?! )
polsan 03 июля 2018 | 12:07
polsan: И после этого россияне несли свои деньги в банк с названием Советский?! )
chapter_2 03 июля 2018 | 12:11
Неужели ЦБ с сегодняшнего дня отозвал лицензию у банка «Советский», применив украинский закон о декоммунизации?
nel 03 июля 2018 | 12:11
Частный банк "Советским" быть не может это оксюморон!