В мэрию Москвы поступила заявка на проведение 18 июля шествия и митинга против повышения пенсионного возраста
Организаторы «Конфедерация труда России», а также ряд парламентских и непарламентских партий и общественных организаций.
Для согласования предложены два варианта маршрута шествия и место проведения митинга.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 11:57
ну что ... решающий момент ...
не согласовать не посмеют - самое "рациональное" с их стороны решение - увести Протест в сторону от пу ...
чего они ВСЕМИ СИЛАМИ и постараются достигнуть ...
kindman_a 03 июля 2018 | 12:18
johnbmw:
И - кстати - правильно, что В РАБОЧИЙ ДЕНЬ!
Именно так - сразу после работы идти на митинг, а не в воскресенье лежать и упиваться пивасиком на Истре, никуда не ходя...
vvs7651 03 июля 2018 | 12:17
Очередная имитация ...
apels 03 июля 2018 | 12:20
Единная Россия возглавит шествие? Узок круг парламентских партий :)
cosmo_ 03 июля 2018 | 12:23
Предложены два маршрута - "Бутырский" и "Лефортово"...