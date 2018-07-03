ЦБ РФ с 3 июля отозвал лицензию у банка «Советский»

Банк России с 3 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе РФ.