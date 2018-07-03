ЦБ РФ с 3 июля отозвал лицензию у банка «Советский»
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе РФ.
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Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе РФ.
Комментарии1
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opiatnovyi63 03 июля 2018 | 11:32
Советский ? Не Социалистический?