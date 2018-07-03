На Чемпионате мира по футболу сегодня определятся последние четвертьфиналисты

Накануне в эту стадию турнира не без труда пробились сборные Бразилии и Бельгии.

Сборная Мексики оказала достойное сопротивление пентакампионам. Которые только после перерыва смогли склонить чашу весов в свою пользу. 2-0 в пользу Бразилии.

Второй же вчерашний матч стал и вовсе украшением Чемпионата мира. Как по сюжету, так и по накалу страстей. Сборная Японии, отбив стартовый натиск бельгийцев, сумела после перерыва с интервалом в 5 минут дважды поразить ворота соперника. Еще за 20 минут до завершения основного времени матча Красные Дьяволы были на грани катастрофы. Однако в концовке бельгийская команда проявила себя во всей красе. Сумев не только отыграться, но и вырвать победу на 4-й добавленной минуте. 3-2 в пользу сборной Бельгии.

Сегодня на Чемпионате мира команда Швеции сыграет со Швейцарией, а англичане – с футболистами Колумбии.