На Чемпионате мира по футболу сегодня определятся последние четвертьфиналисты
Накануне в эту стадию турнира не без труда пробились сборные Бразилии и Бельгии.
Сборная Мексики оказала достойное сопротивление пентакампионам. Которые только после перерыва смогли склонить чашу весов в свою пользу. 2-0 в пользу Бразилии.
Второй же вчерашний матч стал и вовсе украшением Чемпионата мира. Как по сюжету, так и по накалу страстей. Сборная Японии, отбив стартовый натиск бельгийцев, сумела после перерыва с интервалом в 5 минут дважды поразить ворота соперника. Еще за 20 минут до завершения основного времени матча Красные Дьяволы были на грани катастрофы. Однако в концовке бельгийская команда проявила себя во всей красе. Сумев не только отыграться, но и вырвать победу на 4-й добавленной минуте. 3-2 в пользу сборной Бельгии.
Сегодня на Чемпионате мира команда Швеции сыграет со Швейцарией, а англичане – с футболистами Колумбии.
Комментарии7
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banyi1 03 июля 2018 | 11:11
Англию посмотрю, если с моря вернусь )
serge_moro 03 июля 2018 | 11:11
banyi1: Если российская сборная попадет в финал,то страна превратится в сплошной, ликующий сумашедший дом. Многие сопьются,не приходя в сознания месяцы. А Путин станет героем этой победы. Ведь , кто ,как не он убедил коррупционера Блаттера что за несколько десятков миллионов долларов было бы неплохо,чтобы мундиаль был в России..Блаттер не стал возражать и сделал все от него зависящее. Путин принес большой футбол в большую страну ,но с маленьким диктатором ,который имеет большие возможности влиять на все и даже на саму игру
sg90 03 июля 2018 | 11:33
serge_moro:
Вот твой высер если кто и прочитает, то забудет через минуту, а ЧМ в России войдет в историю как самый лучший по организации, как самый гостеприимный и самый безопасный.
А про тебе не вспомнят даже если сдохнешь, как и твоя аватара..
glotov 03 июля 2018 | 11:35
serge_moro: Чемпионат - это праздник. Россия проводит его на высоком уровне.
Переживания, что Путин поднимет на этом свой рейтинг - всего лишь один из побочных эффектов в головах некоторых граждан и политиков. Они сами суют фамилию "Путин" рядом с любым упоминанием о чемпионате. Но все это тонет в общей атмосфере праздника.
andreyoo 03 июля 2018 | 11:41
serge_moro: Если российская сборная попадет в финал,то страна превратится в сплошной, ликующий сумашедший дом. Многие сопьются,не приходя в сознания месяцы.
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Возможно. А в среде хомячков прокатится волна суицидов?
kamen_12 03 июля 2018 | 11:21
banyi1: 7 футов под килем.
olegleon 03 июля 2018 | 11:13
все игры как на подбор!