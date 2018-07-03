Сегодня завершается прием документов для выдвижения на выборы мэра Москвы

Из 32 претендентов только пятерым удалось собрать необходимые для прохождения «муниципального фильтра» подписи депутатов.

Тем, кто не предоставит в Мосгоризбирком документы, в том числе подписи муниципальных депутатов, до 6 часов вечера, будет отказано в регистрации кандидатом. Среди пятерых претендентов, которым удалось преодолеть «муниципальный фильтр», — действующий градоначальник Сергей Собянин, а также депутат Мосгордумы Михаил Балакин. О его выдвижении стало известно лишь в конце июня. Балакин является основателем «СУ-155» — обанкротившейся строительной компании, обязательства которой взяло на себя государство. Сейчас Балакин и сам готовится к банкротству, иски против бизнесмена подали сразу несколько банков.

Между тем, кандидатов от демократической оппозиции, судя по всему, на выборах не будет — Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков накануне сообщили, что они не собрали необходимое количество подписей.

Для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы претендентам необходимо было собрать подписи муниципальных депутатов из 110 районов столицы. Выборы градоначальника пройдут 9 сентября