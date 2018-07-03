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11:01, 03 июля 2018

Сегодня завершается прием документов для выдвижения на выборы мэра Москвы

Из 32 претендентов только пятерым удалось собрать необходимые для прохождения «муниципального фильтра» подписи депутатов.

Тем, кто не предоставит в Мосгоризбирком документы, в том числе подписи муниципальных депутатов, до 6 часов вечера, будет отказано в регистрации кандидатом. Среди пятерых претендентов, которым удалось преодолеть «муниципальный фильтр», — действующий градоначальник Сергей Собянин, а также депутат Мосгордумы Михаил Балакин. О его выдвижении стало известно лишь в конце июня. Балакин является основателем «СУ-155» — обанкротившейся строительной компании, обязательства которой взяло на себя государство. Сейчас Балакин и сам готовится к банкротству, иски против бизнесмена подали сразу несколько банков.

Между тем, кандидатов от демократической оппозиции, судя по всему, на выборах не будет — Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков накануне сообщили, что они не собрали необходимое количество подписей.

Для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы претендентам необходимо было собрать подписи муниципальных депутатов из 110 районов столицы. Выборы градоначальника пройдут 9 сентября

Комментарии

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olegleon 03 июля 2018 | 11:10

"муниципальный фильтр" давно пора убирать, заменив его сбором подписей москвичей. повысить "порог" до 300 тысяч, чтобы чудики не лезли, а проходили в кандидаты нормальные

chapter_2 03 июля 2018 | 12:03

olegleon: Стоит ли людям с либеральным мировоззрением участвовать в голосовании? Участие в голосовании на выборах губернаторов означает согласие избирателя с дискриминационным муниципальным фильтром.

olegleon 03 июля 2018 | 12:31

chapter_2: стоит. хотя бы для того, чтобы донести до жителей свои взгляды. только вот есть ли у нас люди с либеральными взглядами? судя по реакции на повышение пенсионного возраста их нет

pavel_liberal Павел Кузнецов 03 июля 2018 | 11:13

Уважаемая редакция "Эха"! Ну, уж вы-то, не называйте этот спектакль по переназначению власти, словом "выборы"!

piter_ug 03 июля 2018 | 11:28

//градоначальника//

При действующей системе «выборов» это скорее - градосиделец.

danko1 03 июля 2018 | 11:40

piter_ug: Мэра Москвы назначает Путин.
Для видимости демократии назвали это выборами с многочисленными фильтрами и препонами.
Не бывает выборов при диктаторских режимах без гласности и по безумным законам.

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