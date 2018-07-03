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Эксклюзив Эха 11:00, 03 июля 2018

Российские операторы технически не могут приступить к исполнению «закона Яровой»

Положения «закона Яровой» о хранении содержания телефонных разговоров и переписки вступили в силу 1 июля, но легально исполнить требования операторы связи пока не могут. Проблема в отсутствии сертифицированного оборудования. Аккредитацию органов сертификации и испытательных лабораторий планируется завершить только до конца года, а Минкомсвязь уже предупредила об ответственности за использование несертифицированных устройств. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В связи с отсутствием сертифицированного оборудования положения «закона Яровой», которые вступили в силу 1 июля, операторы связи исполнить не могут. Этот закон неисполним, о чем давно предупреждали интернет-эксперты. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарев. «На самом деле об этом предупреждали ровно 2 года назад, когда этот «закон Яровой» был инициирован. О чем предупреждало экспертное сообщество, то и произошло. Закон невыполним, об этом говорили. Невозможно подснежники 31 декабря в лесу найти, или большую матрешку положить в маленькую», — сказал он. По словам М.Климарева, операторы связи сейчас находятся в таком положении, когда они не могут оказывать услуги без сертифицированного оборудования. «Но оборудования нет, поскольку оно не аккредитовано, и когда оно будет готово, вообще в принципе никто не знает. И более того, скорее всего никакой сертификации не будет, поскольку сама идея — хранить переписку и разговоры пользователей месяц, три, полгода — это технически неисполнимо», — пояснил он. Эксперт добавил, что в сложившейся ситуации неопределенности, операторов связи можно будет закрывать или штрафовать, но это не решит проблему. «Операторы находятся в таком положении, когда их можно будет штрафовать или закрывать, у них капитальные риски. Но я не думаю, что Минкомсвязи будет давить, чтобы закрыть Ростелеком в России совсем. У нас вся экономика рушится, она слишком завязана на Телеком. Скорее всего, Минкомсвязи будет спускать это все на тормозах», — заключил М.Климарев. Ранее сообщалось, что аккредитацию органов сертификации и испытательных лабораторий планируется завершить только до конца года, а Минкомсвязь уже предупредила об ответственности за использование несертифицированных устройств.

Комментарии

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danko1 03 июля 2018 | 11:09

Принимать закон без финансового и технического обеспечения, к тому же противоречащий Конституции, преступление лично Путина.
Яровая, как говорят знающие люди, только курьером была, доставившая этот закон из Кремля в ГД.

timwlad78 03 июля 2018 | 11:16

danko1: Принимать закон без финансового и технического обеспечения, к тому же противоречащий Конституции, преступление лично Путина.
Яровая, как говорят знающие люди, только курьером была, доставившая этот закон из Кремля в ГД.
--------------
Ну вообще то законы потому и принимают чтобы исправлять положение.
И так, есть закон, будет финансирование и оборудование. А нет закона, нет денег и нет оборудование.
И так danko 1,ты типичный дебильный протестантский тролль пытающий делать других дураками.
НУ КТО БЕЗ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ВЫДЕЛИТ ДЕНЬГИ И ОБОРУДОВАНИЕ?!

porswen 03 июля 2018 | 11:19

timwlad78:

Ты штоле дашь денег на эту хрень?

danko1 03 июля 2018 | 11:30

porswen: Ну и дебилы портянки.
Прежде чем рассматривать закон надо было определить кто и в каких объемах будет выделять деньги, сколько средств на то потребуется, кто будет изготавливать оборудование и есть ли такая возможность.
А у нас приняли сырой, антиконституционный закон, выполнить который в принципе нельзя на этом этапе.

oneoretwo 03 июля 2018 | 11:35

danko1: Прежде чем рассматривать закон надо было...
-------------------------------------
...просто заглянуть в конституцию, исполнение которой гарантирует какой-то обмылок... И ВСЕ...
(вы или трусы оденьте, или крестик снимите)

ly4_sveta 03 июля 2018 | 12:09

danko1: Бесполезно объяснять. Есть поговорка -
дурака учить - только портить.

yuriykyvich 03 июля 2018 | 12:08

timwlad78: Простите, Денег конечно Выделят, а вот ОБОРУДОВАНИЕ, которое у нас не производится, Вы где предлагаете приобретать?
Кстати, второй вопросик, как Вы Думаете, КТО сможет прослушивать эти разговоры за три года, прочитывать переписку, типа Киса, я тебя люблю, или те самые 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, обещанных вашим...
Тогда все сходится, половина населения слушает другую половину.

tks 03 июля 2018 | 11:17

danko1: Яровая - так звали вошь на кителе фельдегеря, доставившего этот закон из Кремля в ГД...

pyco_mypucmo 03 июля 2018 | 11:24

danko1:
А если карлику дать экономику сравнимую с американской? Это сколько ж гадостей могла совершить эта гнусь.
Бодливой корове не дал бог рогов, на замученной худосочной рашке сильно и не напакостишь - паре поколений потомков позубоскалить над смехдержавой, не более.

ly4_sveta 03 июля 2018 | 12:03

danko1: Естественно, что Яровая ни при чем. Умишком не вышла.
Все придумывается в Кремле, а потом выбираются названия по
фамилиям депутатов-шестерок, типа - народовластие. У гэбни все отработано.

pavel_liberal Павел Кузнецов 03 июля 2018 | 11:10

Закон противоречит важнейшим конституционным правам и свободам гражданина.
Посему, исполнению не подлежит как заведомо преступный и антиконституционный.

tks 03 июля 2018 | 11:15

Не могут??!
Щас Старушка Шапокляк им "поможет"! Так поможет, что на коленях умолять простить их будут!!

(комментарий скрыт)

platonnekafrin 03 июля 2018 | 11:21

Не подготовились, значит, айтишики к хранению телефонных разговоров... Стало быть, контру придется ловить и сажать не за слова. Ничего, статей у нас много имеется. Можно, к примеру, сажать за разведение картошки, растущей из левых семян. Можно привлечь и за рыбную удочку, можно за ягодный сбор. За неправильную выгребную яму очень приятно при людно судить. На чём-нибудь обязательно попадутся.

razval74 03 июля 2018 | 11:21

Органы сертификации, ну-ну.
Будут сертифицировать китайское оборудование, что наличие и количество "закладок" соответствует нормам безопасности )

ihtamnet 03 июля 2018 | 11:23

Шапокляк ничего не решает.

(комментарий скрыт)

piter_ug 03 июля 2018 | 11:24

//Проблема в отсутствии сертифицированного оборудования//

Но выход есть!
Зачислить в штат Озимую и пусть за всеми записывает в книжечку.
На каждого - своя книжечка.

yralez 03 июля 2018 | 11:27

Чекисткие законы прикрывают именами дурилок.

lapuh 03 июля 2018 | 11:33

В полном объёме не выполнит никто. Но наказывать будут только тех, кого решили слить .
В первый раз штоле?
У нас виновны все по факту рождения в стране. И вообще первородный грех никто не отменял.

pantv66 03 июля 2018 | 11:36

Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому.........

olgert2010 03 июля 2018 | 11:41

Нет, ребята, никаких но. Надо исполнять, на перфокарту хоть пишите, а исполнять надо.

polsan 03 июля 2018 | 11:41

рано или поздно закон заработает, как и в других странах ))

Но российские провайдеры телефонной связи будут всегда ныть, что у них нет денег! Это страшные жмоты!!! Не было бы прибыли они бы закрыли свой бизнес!!

Вот только по одному провайдеру информация
МТС увеличила операционную прибыль за вычетом амортизации (OIBDA) в России в I квартале 2016 г. на 1,1% до 38,6 млрд руб.,
Пусть берут кредиты если не хватает оборотных средств!!

forward 03 июля 2018 | 12:00

Страна непуганых ... чиновников

ly4_sveta 03 июля 2018 | 12:06

Россйские операторы в средневековье и
дремучести... И заграница уже не поможет.

yrykrs 03 июля 2018 | 12:12

Такое впечатление, что наше государство всё делает для того, чтобы себя развалить.

compare 03 июля 2018 | 12:20

тогда получается,что "закон" этот,весьма вредный и губительный,для развития систем связи в стране...только кто скажет настоящим "авторам" это? не "закон",а какая-то диверсия,в открытом виде..

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