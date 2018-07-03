Российские операторы технически не могут приступить к исполнению «закона Яровой»
Положения «закона Яровой» о хранении содержания телефонных разговоров и переписки вступили в силу 1 июля, но легально исполнить требования операторы связи пока не могут. Проблема в отсутствии сертифицированного оборудования. Аккредитацию органов сертификации и испытательных лабораторий планируется завершить только до конца года, а Минкомсвязь уже предупредила об ответственности за использование несертифицированных устройств. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
В связи с отсутствием сертифицированного оборудования положения «закона Яровой», которые вступили в силу 1 июля, операторы связи исполнить не могут. Этот закон неисполним, о чем давно предупреждали интернет-эксперты. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарев. «На самом деле об этом предупреждали ровно 2 года назад, когда этот «закон Яровой» был инициирован. О чем предупреждало экспертное сообщество, то и произошло. Закон невыполним, об этом говорили. Невозможно подснежники 31 декабря в лесу найти, или большую матрешку положить в маленькую», — сказал он. По словам М.Климарева, операторы связи сейчас находятся в таком положении, когда они не могут оказывать услуги без сертифицированного оборудования. «Но оборудования нет, поскольку оно не аккредитовано, и когда оно будет готово, вообще в принципе никто не знает. И более того, скорее всего никакой сертификации не будет, поскольку сама идея — хранить переписку и разговоры пользователей месяц, три, полгода — это технически неисполнимо», — пояснил он. Эксперт добавил, что в сложившейся ситуации неопределенности, операторов связи можно будет закрывать или штрафовать, но это не решит проблему. «Операторы находятся в таком положении, когда их можно будет штрафовать или закрывать, у них капитальные риски. Но я не думаю, что Минкомсвязи будет давить, чтобы закрыть Ростелеком в России совсем. У нас вся экономика рушится, она слишком завязана на Телеком. Скорее всего, Минкомсвязи будет спускать это все на тормозах», — заключил М.Климарев. Ранее сообщалось, что аккредитацию органов сертификации и испытательных лабораторий планируется завершить только до конца года, а Минкомсвязь уже предупредила об ответственности за использование несертифицированных устройств.
Комментарии25
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danko1 03 июля 2018 | 11:09
Принимать закон без финансового и технического обеспечения, к тому же противоречащий Конституции, преступление лично Путина.
Яровая, как говорят знающие люди, только курьером была, доставившая этот закон из Кремля в ГД.
timwlad78 03 июля 2018 | 11:16
danko1: Принимать закон без финансового и технического обеспечения, к тому же противоречащий Конституции, преступление лично Путина.
Яровая, как говорят знающие люди, только курьером была, доставившая этот закон из Кремля в ГД.
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Ну вообще то законы потому и принимают чтобы исправлять положение.
И так, есть закон, будет финансирование и оборудование. А нет закона, нет денег и нет оборудование.
И так danko 1,ты типичный дебильный протестантский тролль пытающий делать других дураками.
НУ КТО БЕЗ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ВЫДЕЛИТ ДЕНЬГИ И ОБОРУДОВАНИЕ?!
porswen 03 июля 2018 | 11:19
timwlad78:
Ты штоле дашь денег на эту хрень?
danko1 03 июля 2018 | 11:30
porswen: Ну и дебилы портянки.
Прежде чем рассматривать закон надо было определить кто и в каких объемах будет выделять деньги, сколько средств на то потребуется, кто будет изготавливать оборудование и есть ли такая возможность.
А у нас приняли сырой, антиконституционный закон, выполнить который в принципе нельзя на этом этапе.
oneoretwo 03 июля 2018 | 11:35
danko1: Прежде чем рассматривать закон надо было...
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...просто заглянуть в конституцию, исполнение которой гарантирует какой-то обмылок... И ВСЕ...
(вы или трусы оденьте, или крестик снимите)
ly4_sveta 03 июля 2018 | 12:09
danko1: Бесполезно объяснять. Есть поговорка -
дурака учить - только портить.
yuriykyvich 03 июля 2018 | 12:08
timwlad78: Простите, Денег конечно Выделят, а вот ОБОРУДОВАНИЕ, которое у нас не производится, Вы где предлагаете приобретать?
Кстати, второй вопросик, как Вы Думаете, КТО сможет прослушивать эти разговоры за три года, прочитывать переписку, типа Киса, я тебя люблю, или те самые 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, обещанных вашим...
Тогда все сходится, половина населения слушает другую половину.
tks 03 июля 2018 | 11:17
danko1: Яровая - так звали вошь на кителе фельдегеря, доставившего этот закон из Кремля в ГД...
pyco_mypucmo 03 июля 2018 | 11:24
danko1:
А если карлику дать экономику сравнимую с американской? Это сколько ж гадостей могла совершить эта гнусь.
Бодливой корове не дал бог рогов, на замученной худосочной рашке сильно и не напакостишь - паре поколений потомков позубоскалить над смехдержавой, не более.
ly4_sveta 03 июля 2018 | 12:03
danko1: Естественно, что Яровая ни при чем. Умишком не вышла.
Все придумывается в Кремле, а потом выбираются названия по
фамилиям депутатов-шестерок, типа - народовластие. У гэбни все отработано.
pavel_liberal Павел Кузнецов 03 июля 2018 | 11:10
Закон противоречит важнейшим конституционным правам и свободам гражданина.
Посему, исполнению не подлежит как заведомо преступный и антиконституционный.
tks 03 июля 2018 | 11:15
Не могут??!
Щас Старушка Шапокляк им "поможет"! Так поможет, что на коленях умолять простить их будут!!
platonnekafrin 03 июля 2018 | 11:21
Не подготовились, значит, айтишики к хранению телефонных разговоров... Стало быть, контру придется ловить и сажать не за слова. Ничего, статей у нас много имеется. Можно, к примеру, сажать за разведение картошки, растущей из левых семян. Можно привлечь и за рыбную удочку, можно за ягодный сбор. За неправильную выгребную яму очень приятно при людно судить. На чём-нибудь обязательно попадутся.
razval74 03 июля 2018 | 11:21
Органы сертификации, ну-ну.
Будут сертифицировать китайское оборудование, что наличие и количество "закладок" соответствует нормам безопасности )
ihtamnet 03 июля 2018 | 11:23
Шапокляк ничего не решает.
piter_ug 03 июля 2018 | 11:24
//Проблема в отсутствии сертифицированного оборудования//
Но выход есть!
Зачислить в штат Озимую и пусть за всеми записывает в книжечку.
На каждого - своя книжечка.
yralez 03 июля 2018 | 11:27
Чекисткие законы прикрывают именами дурилок.
lapuh 03 июля 2018 | 11:33
В полном объёме не выполнит никто. Но наказывать будут только тех, кого решили слить .
В первый раз штоле?
У нас виновны все по факту рождения в стране. И вообще первородный грех никто не отменял.
pantv66 03 июля 2018 | 11:36
Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому.........
olgert2010 03 июля 2018 | 11:41
Нет, ребята, никаких но. Надо исполнять, на перфокарту хоть пишите, а исполнять надо.
polsan 03 июля 2018 | 11:41
рано или поздно закон заработает, как и в других странах ))
Но российские провайдеры телефонной связи будут всегда ныть, что у них нет денег! Это страшные жмоты!!! Не было бы прибыли они бы закрыли свой бизнес!!
Вот только по одному провайдеру информация
МТС увеличила операционную прибыль за вычетом амортизации (OIBDA) в России в I квартале 2016 г. на 1,1% до 38,6 млрд руб.,
Пусть берут кредиты если не хватает оборотных средств!!
forward 03 июля 2018 | 12:00
Страна непуганых ... чиновников
ly4_sveta 03 июля 2018 | 12:06
Россйские операторы в средневековье и
дремучести... И заграница уже не поможет.
yrykrs 03 июля 2018 | 12:12
Такое впечатление, что наше государство всё делает для того, чтобы себя развалить.
compare 03 июля 2018 | 12:20
тогда получается,что "закон" этот,весьма вредный и губительный,для развития систем связи в стране...только кто скажет настоящим "авторам" это? не "закон",а какая-то диверсия,в открытом виде..