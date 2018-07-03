Российские операторы технически не могут приступить к исполнению «закона Яровой»

Положения «закона Яровой» о хранении содержания телефонных разговоров и переписки вступили в силу 1 июля, но легально исполнить требования операторы связи пока не могут. Проблема в отсутствии сертифицированного оборудования. Аккредитацию органов сертификации и испытательных лабораторий планируется завершить только до конца года, а Минкомсвязь уже предупредила об ответственности за использование несертифицированных устройств. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В связи с отсутствием сертифицированного оборудования положения «закона Яровой», которые вступили в силу 1 июля, операторы связи исполнить не могут. Этот закон неисполним, о чем давно предупреждали интернет-эксперты. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарев. «На самом деле об этом предупреждали ровно 2 года назад, когда этот «закон Яровой» был инициирован. О чем предупреждало экспертное сообщество, то и произошло. Закон невыполним, об этом говорили. Невозможно подснежники 31 декабря в лесу найти, или большую матрешку положить в маленькую», — сказал он. По словам М.Климарева, операторы связи сейчас находятся в таком положении, когда они не могут оказывать услуги без сертифицированного оборудования. «Но оборудования нет, поскольку оно не аккредитовано, и когда оно будет готово, вообще в принципе никто не знает. И более того, скорее всего никакой сертификации не будет, поскольку сама идея — хранить переписку и разговоры пользователей месяц, три, полгода — это технически неисполнимо», — пояснил он. Эксперт добавил, что в сложившейся ситуации неопределенности, операторов связи можно будет закрывать или штрафовать, но это не решит проблему. «Операторы находятся в таком положении, когда их можно будет штрафовать или закрывать, у них капитальные риски. Но я не думаю, что Минкомсвязи будет давить, чтобы закрыть Ростелеком в России совсем. У нас вся экономика рушится, она слишком завязана на Телеком. Скорее всего, Минкомсвязи будет спускать это все на тормозах», — заключил М.Климарев. Ранее сообщалось, что аккредитацию органов сертификации и испытательных лабораторий планируется завершить только до конца года, а Минкомсвязь уже предупредила об ответственности за использование несертифицированных устройств.