Доля отечественного кино в российском прокате в первом полугодии этого года составила рекордные 40 процентов
Об этом агентству РИА «Новости» сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели более 42 миллионов человек. Это на 15,5 миллионов больше, чем за аналогичный период 2017 года. В десятку самых кассовых фильмов вошли три российские киноленты, снятые при поддержке Фонда кино. Это «Движение вверх», «Тренер» и «Лёд».
Комментарии2
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hastings 03 июля 2018 | 10:45
Исторгнем западные фильмы из проката полностью!
henry52 03 июля 2018 | 10:47
Смешно. А если запретить ВСЕ западные фильмы!? То это сколько получится?