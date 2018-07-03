Доля отечественного кино в российском прокате в первом полугодии этого года составила рекордные 40 процентов

Об этом агентству РИА «Новости» сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели более 42 миллионов человек. Это на 15,5 миллионов больше, чем за аналогичный период 2017 года. В десятку самых кассовых фильмов вошли три российские киноленты, снятые при поддержке Фонда кино. Это «Движение вверх», «Тренер» и «Лёд».