Российские железные дороги откажутся от закупки плацкартных вагонов к 2025 году
Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». На смену им придут одноэтажные вагоны нового типа с вендинговыми аппаратами и душевыми кабинами. Как отмечает издание, на конец 16 года на плацкарты приходилось 36 процентов подвижного состава. Ими осуществлялось две трети перевозок на поездах дальнего следования.
Комментарии6
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sg90 03 июля 2018 | 10:47
Вендинговые аппараты будут чай наливать вместо проводника или белье выдавать? )
Откуда столько воды для душа??? И так заправляется по часу на технических станциях. Или каждый второй вагон будет цистерна?
polsan 03 июля 2018 | 10:56
sg90: Чай будет по цене 2 евро, душ - 50 евро и все проблемы решены! ))
papa38130 03 июля 2018 | 10:50
сколько будет стоить прокатиться на таком чуде?
gvs 03 июля 2018 | 10:50
Вместо плацкартных вагонов будут закупать "столыпинские" )))
rusof_ob 03 июля 2018 | 10:57
Осталось всего-то 7 лет ср@ть на шпалы.
gregor 03 июля 2018 | 10:57
Российские железные дороги откажутся от закупки плацкартных вагонов к 2025 году
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Не на чём будет ездить .