Российские железные дороги откажутся от закупки плацкартных вагонов к 2025 году

Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». На смену им придут одноэтажные вагоны нового типа с вендинговыми аппаратами и душевыми кабинами. Как отмечает издание, на конец 16 года на плацкарты приходилось 36 процентов подвижного состава. Ими осуществлялось две трети перевозок на поездах дальнего следования.