Россияне ощутили ухудшение экономического положения в стране в 2018 году
Таковы результате опроса ВЦИОМ. Индекс оценок экономической ситуации почти в полтора раза ниже, чем год назад. 46 процентов опрошенных полностью удовлетворены своей жизнью. Об обратном говорят 23 процента респондентов.
Комментарии11
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danko1 03 июля 2018 | 10:41
Закономерный итог правления путинской банды.
В реальности цифры намного хуже, чем по лживым опросам ВЦИОМа.
Россия сами выбрали нищету собственную и уничтожение страны.
serge_moro 03 июля 2018 | 10:45
danko1: Если российская сборная попадет в финал,то страна превратится в сплошной, ликующий сумашедший дом. Многие сопьются,не приходя в сознания месяцы. А Путин станет героем этой победы. Ведь , кто ,как не он убедил коррупционера Блаттера что за несколько десятков миллионов долларов было бы неплохо,чтобы мундиаль был в России..Блаттер не стал возражать и сделал все от него зависящее. Путин принес большой футбол в большую страну ,но с маленьким диктатором ,который имеет большие возможности влиять на все и даже на саму игру
evgolius7 03 июля 2018 | 10:46
На еду для служебных собак путинское правительство выделяет 12.600 в месяц, а пенсионерам платит пенсии 8.000 в мес.
Делайте выводы, кто для них пенсионеры.
ostapbey 03 июля 2018 | 10:48
danko1: так никогда россияне не жили хорошо.
Так что и нефик привыкать.
Даже..
andreyoo 03 июля 2018 | 10:41
Кто?! Кто эти таинственные 46%?
andreyoo 03 июля 2018 | 10:46
Редакция, а можно было бы дать результат опроса поразвернутее?
Какие вопросы были? какие варианты ответов, сколько %% набрали другие ответы...?
Например, в заголовке "Россияне ощутили ухудшение экономического положения в стране в 2018 году". А в тексте это не расшифровано. Ну допустим 46% довольны (причем полностью), 23% не довольны (полностью? или тут же и те кто чуть-чуть недоволен). А ухудшение-то сколько почуствовало? М.б. два человека и это тоже будет "Россияне ощутили..."
andreyoo 03 июля 2018 | 10:57
andreyoo: Восполню недоработки редакции
С сайта ВЦИОМ
"Индекс оценок экономической ситуации в стране в сравнении с прошлым годом значительно ниже, чем был год назад (37 п. в 2018 г. и 53 п. в 2017 г.). При этом текущий индекс превосходит показатель 2016 г. (28 п.), но отстает от показателя 2014 г. (54 п.)."
Приметные колебания вверх-вниз не так ли? Этот индекс это субъективный показатель отношения. Бензин скакнул, пенс. возраст погрозились поднять - все - индекс упал. Сейчас все успокится, да если наша сборная еще пару матчей выиграет, то к концу июля он опять в 1,5-2 раза вырастет. Только Эхо вам про это уже не скажет.
И кстати, на той же странице много еще индексов, редакция выбрала самый печальный.
zapadnay 03 июля 2018 | 10:49
ВЦИОМу не верю! Впрочем, как и Леваде. Ну и остальным, ежели с ними.
polsan 03 июля 2018 | 11:01
zapadnay: Какую партию разыгрывает сейчас этот ВЦИОМ, за деньги налогоплательщиков?! ))
lager23 03 июля 2018 | 10:58
Покажите мне 46% полностью удовлетворённых людей, кто они??? В чём смысл их удовлетворенности, что вкладывают они в это понятие, или это недоумки страдающие умственной деменцией?
Я всегда пытаюсь найти счастливое лицо россиянина, но в московском метро их нет!!!!
Их нет нигде, ни в магазинах, ни в госучреждениях, ни в Волоколамске или Редкино, ни в ноябре, даже в Европе ты узнаёшь их по суровым лицам.....только если массовый психоз изредко накрывает эту страну и они радостно что-то кричат, высовываясь из авто в полоумии!
Где эти счастливые люди???? В Кремле на приёме?
agriment 03 июля 2018 | 10:58
"Россияне ощутили ухудшение экономического положения в стране в 2018г."
- Ещё не вечер(с)
В стране "экономическое положение" переврано стат отчётностью и ВЦИОМ,
а вот то, что карманы российского населения ещё более опустеют- это точно.