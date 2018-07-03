Сегодняшняя встреча американских парламентариев с председателем Госдумы Вячеславом Володиным пройдёт в закрытом для СМИ режиме. В аппарате думы сообщили, что такая просьба прозвучала от американской стороны. Обычно межпарламентские встречи проходят в Госдуме в открытом для журналистов формате, отмечает Интерфакс.