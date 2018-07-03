встреча американских парламентариев с председателем Госдумы Вячеславом Володиным пройдёт в закрытом для СМИ режиме
Сегодняшняя встреча американских парламентариев с председателем Госдумы Вячеславом Володиным пройдёт в закрытом для СМИ режиме. В аппарате думы сообщили, что такая просьба прозвучала от американской стороны. Обычно межпарламентские встречи проходят в Госдуме в открытом для журналистов формате, отмечает Интерфакс.
Комментарии2
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olegleon 03 июля 2018 | 10:43
ну потом спецпрокурор Мюллер их допросит и выяснит как они Америку продавали Кремлю )))
zztop1960 03 июля 2018 | 10:50
Соединенные Штаты не признают российскую аннексию Крыма и крымские санкции в отношении РФ будут оставаться до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Гаккаби Сандерс во время брифинга 2 июля,