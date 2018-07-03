Мосгорсуд отклонил требование «Кировлеса» об увеличении суммы компенсации, которая была взыскана с Алексея Навального

Мосгорсуд отклонил требование предприятия «Кировлес» об увеличении суммы компенсации, которая была взыскана с оппозиционера Алексея Навального и ещё двух фигурантов уголовного дела о хищении имущества предприятия. Как сообщили Интерфаксу в суде, решение об отказе в жалобе было вынесено ещё в мае.

Летом прошлого года Никулинский суд Москвы взыскал 2 миллиона 164 тысячи рублей с Алексея Навального, бизнесмена Петра Офицерова и бывшего главы «Кировлеса» Вячеслава Опалева. Предприятие требовало взыскать с фигурантов более 16 миллионов рублей.