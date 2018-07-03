Мосгорсуд отклонил требование «Кировлеса» об увеличении суммы компенсации, которая была взыскана с Алексея Навального
Мосгорсуд отклонил требование предприятия «Кировлес» об увеличении суммы компенсации, которая была взыскана с оппозиционера Алексея Навального и ещё двух фигурантов уголовного дела о хищении имущества предприятия. Как сообщили Интерфаксу в суде, решение об отказе в жалобе было вынесено ещё в мае.
Летом прошлого года Никулинский суд Москвы взыскал 2 миллиона 164 тысячи рублей с Алексея Навального, бизнесмена Петра Офицерова и бывшего главы «Кировлеса» Вячеслава Опалева. Предприятие требовало взыскать с фигурантов более 16 миллионов рублей.
Комментарии2
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noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 10:50
Дык. Куда поперёд батьки. Старший лейтенант Навальный не простая фигура, чтоб им какой-то Кировлес мог помыкать. Надо через товарища майора подход искать.
ugas 03 июля 2018 | 11:00
Рожа у этого "Кировлеса" не треснет?