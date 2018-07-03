Операторы связи не могут исполнить требование так называемого «закона Яровой»
Операторы связи не могут исполнить требование так называемого «закона Яровой» о хранении разговоров и переписки, которые вступили в силу 1 июля. Как пишет газета «Коммерсантъ», проблема в отсутствии сертифицированного оборудования. Аккредитацию органов, которые будут сертифицировать оборудование и испытательных лабораторий, планируется завершить до конца года. Тем не менее, Минкомсвязь предупредила операторов об ответственности за использование устройств без надлежащих сертификатов.
Комментарии8
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vasya_von_smetankin 03 июля 2018 | 10:40
Да, это вам не мальчиков в трусиках на 1 канале распинать...
danko1 03 июля 2018 | 10:45
vasya_von_smetankin: Мало того, что этот закон антиконституционный, так его не то, что принимать не должны были, но даже рассматривать не имели права.
По регламенту законы, которые не имеют финансового и технического обеспечения не рассматриваются.
Но больно Кремль желает всех под колпаком держать, что на все законы и здравый смысл плюёт.
taglit 03 июля 2018 | 10:58
danko1: так обычно происходит со всеми законами в россии...
olegleon 03 июля 2018 | 10:41
и не надо. пусть Яровая сама покажет пример и хранит свои переговоры и трафик
i_c_e 03 июля 2018 | 10:43
Началось — «не могут». Значит подлежат принудительному закрытию. Telegram тоже «не может»...
ostapbey 03 июля 2018 | 10:45
Главное прокукарекать..
А там хоть не рассветай..
Даже.
zztop1960 03 июля 2018 | 10:46
Это как прыгать в бассейн без воды
come_on 03 июля 2018 | 10:58
Пускай теперь вручную все записывают.