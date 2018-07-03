Операторы связи не могут исполнить требование так называемого «закона Яровой» о хранении разговоров и переписки, которые вступили в силу 1 июля. Как пишет газета «Коммерсантъ», проблема в отсутствии сертифицированного оборудования. Аккредитацию органов, которые будут сертифицировать оборудование и испытательных лабораторий, планируется завершить до конца года. Тем не менее, Минкомсвязь предупредила операторов об ответственности за использование устройств без надлежащих сертификатов.