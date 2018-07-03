Z Архив новостей новости
5 36 6 2895
10:03, 03 июля 2018

Как минимум 14,5 года проживут на пенсии российские мужчины, которые первыми достигнут нового пенсионного возраста

Такая оценка содержится в докладе ВШЭ под названием «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

Для женщин прогноз более оптимистичен – ожидается, что первое поколение, которое выйдет на пенсию в 63, проживет после этого еще 23 года. Исследователей ВШЭ отмечают, что речь идет о минимальной границе, то есть вполне вероятно, что пенсионеры будут жить еще дольше.

При этом в настоящее время ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин после выхода на пенсию выше озвученных прогнозов примерно на полтора года, а женщин – почти на три. Причем эти показатели практически не менялись на протяжении полувека.

Сохранить период жизни на пенсии на текущем уровне после реформы будет непросто, поскольку для этого нужен рост ожидаемой продолжительности жизни, а его темпы в России не столь стремительны – почти на порядок ниже, чем в европейских странах. Вместе с тем, отмечают авторы доклада, в целом такая динамика не противоречит планам по повышению пенсионного возраста.

Ранее эксперты ВШЭ отмечали, что после реформы до пенсии могут не дожить 17,5% мужчин и 6,5% женщин

Комментарии

36

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

yralez 03 июля 2018 | 10:09

Это из методички для троллей.......ржали до колик, когда составляли.

tvitov66 03 июля 2018 | 10:12

yralez: там было-б написато: Как минимум 14,5 года СЧАСТЛИВО и БОГАТО проживут на пенсии мужчины нашей сверхдержавы, под руководством мудрого нацЛидера и партии "Едим Россию"

gordy 03 июля 2018 | 10:14

"Как минимум 14,5 года проживут на пенсии российские мужчины, которые первыми достигнут нового пенсионного возраста"


Вилами по воде писано?

johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 10:16

14.5 лет может мужики и проживут, те кто до неё доживёт ... но вот СКОЛЬКО народу до пенсии вообще доживут????

zztop1960 03 июля 2018 | 10:39

gordy: Кавказцы может и доживут

dx555 03 июля 2018 | 10:57

yralez: В Москве СПБ и в других крупных промышленных городах жители пропускают через свой организм до 40 кг токсичных веществ. Продукты питания, транспорт, выбросы производств дргая треть населения имеет букеты болезней не позволяющих даже эффективно работать. Еще одна треть искалечена российским образованием и отсутствием вообще социального обеспечения, чиновничьим беспределом. Низкие зарплаты, стипендии, пенсии. Впереди только мрак.

neitral_n 03 июля 2018 | 10:10

Свежо предание, да верится с трудом! А сэкономленные бабки-то уже можно будет разворовать!

tvitov66 03 июля 2018 | 10:15

neitral_n: нет сэкономленных бабок, их в Крым мараторят 4-й год к ряду - потому и растягивают отход

bozk 03 июля 2018 | 10:11

Экстрасенсы

neitral_n 03 июля 2018 | 10:12

Да, и еще про хрущевский прогноз про коммунизм в 1980 году вспомните! - тоже было очень оптимистично сказано тогда!

noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 10:12

А как максимум?

hrenvam 03 июля 2018 | 10:14

Советую этим "спецам" из ВШЭ - просто погулять по современному кладбищу, посчитать годы жизни...

johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 10:17

hrenvam: им не до того ... они НАУКОЙ заняты!!!!

cherepovets 03 июля 2018 | 10:20

johnbmw: если цифроблудство можно назвать наукой, то да.

johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 10:22

cherepovets: ... не обижайте наших Профессоров ....

tks 03 июля 2018 | 10:42

johnbmw: "Будьте здоровы, живите богато, а мы вас имели!"
проф.Алим и Чапа*

*надпись в уборной ВШЭ

idaforever 03 июля 2018 | 10:25

hrenvam: и по Новодевичьему тоже - никто их главнюков не живет 2 жизни - СМЕРТЬ взяток не берет!
и ктстати из долгожителей планеты в основном простолюдины
только королева-мать прожила на всем готовеньком 1о1 год, Рокфеллер 100 и 6 операций на сердце

platonnekafrin 03 июля 2018 | 10:14

Реаниматоров обучат специальному слову. Поднимать оно будет тех, кто ляжет в попытке не дожить научно рассчитанный срок.

i_c_e 03 июля 2018 | 10:15

Какой-то неправильный акцент. Надо было «патамушта» отодвигается пенсионный возраст, граждане проживут «ещё» 14,5 или там 23 года, «или больше». А не отодвинули бы — народ, как сейчас, коньки отбрасывать бы стал много раньше.

eduard53 03 июля 2018 | 10:15

Мы даже знаем поимённо этих долгожителей ...

vvs7651 03 июля 2018 | 10:16

Как МИНИМУМ? Если так, то почему весь мир не устремился к нам?

johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 10:19

vvs7651: угу - в скрепоносной на пенсии пожить - это же КАЙФ!!!!

polsan 03 июля 2018 | 10:16

Как минимум 14,5 года проживут на пенсии российские мужчины, которые первыми достигнут нового пенсионного возраста.
__________________________________________________________________________

Было бы корректно, если бы они назвали бы и фамилии этих мужчин - долгожителей, они наверняка их знают! )

eternity88 03 июля 2018 | 10:19

Бред собачий. Средня продолжительность жизни у мужиков сейчас 67.5, а на пенсию в 65 выйдя, оказывается, можно еще ажно до 79 прокряхтеть... Это что, Пенсионный Фонд себе такие а-ля Чичиков "мертвые души" придумал, чтоб продолжать разворовывать пенсии даже в остутствие денег, про которое нам государство жалуется, зажав при этом десятки миллиардов долларов на счетах роснефтегазов с газпромами и распиливая имеющиеся на отсталый ВПК, мегабалаганы а-ля олимпиады и мировые чемпионаты по футболу и зарыванию тысяч километров вечно убыточных газовых труб?...

alexxxxx 03 июля 2018 | 10:20

Что за бред?

idaforever 03 июля 2018 | 10:20

из той же серии - ...будем уже жить при коммунизме,...у каждого по Волге...,25млн рабочих мест...
если нынешние живут на пенсии все меньше...
бред сивого мерина

hammiak 03 июля 2018 | 10:22

в Москве, может быть, так и будет. Но в разных регионах средняя продолжительность жизни отличается порой на 20 лет. С учетом этого факта то, что эти мрази называют "пенсионной реформой", является должностным преступлением.

vladimir_veteran 03 июля 2018 | 10:27

Интересно получается - у крайне небогатых людей отбирают 5-летнюю пенсию и они начинают жить на 5 лет дольше! Отобрать у авторов все их доходы и пусть живут вечно.

ppvngavr 03 июля 2018 | 10:30

Этот бред не похож на изобретение уважаемой ВШЭ. Он явно скроен по кремлевским лекалам кремлевскими же троллями. Читайте лучше мою публикацию: "Пенсионный кульбит Путина":
http://www.proza.ru/2018/06/28/564

repmvbx 03 июля 2018 | 10:30

Свежо питание, да сер---я с трудом.

j_partizan 03 июля 2018 | 10:37

В ВШЭ ещё и за медицинскую компетенцию взялись?
Пора закапывать умирающую медицину.

tks 03 июля 2018 | 10:38

Сначала оценка ближе к реалиям, потом грозный звонок из УВП АП РФ, и получилась оценка, какая надо.

Наверное, эта "новая" оценка касается исключительно силовиков, судейских и чинуш всех мастей и рангов (начиная со среднего звена как минимум).

encopresis 03 июля 2018 | 10:39

А которые НЕ ДОЖИВУТ??? Или эти не в счёт?

ded_mandey 03 июля 2018 | 10:42

14 с половиной лет. Китаец текст писал?

radionews 03 июля 2018 | 10:50

У меня дополнение!
Тех, кто не проживет положенных лет, штрафовать!!! На всю пенсию!!
Так как сразу неизвестно кто проживет кто нет, то штрафовать всех при выходе на пению, а потом выполнивших план по продолжительности пенсионной жизни премировать в размере месячного оклада.
Тогда родному государству хватит денег ещё и на войну с белорусскими фашистами!

chess690 03 июля 2018 | 11:02

Очередной коммунизьм или царствие небесное.

Самое обсуждаемое

Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 250 6 30315 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 124 6 15302 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 293 6 21891 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Вася Обломов музыкант

Протестовать стало «не модно» Сейчас стало модно «любить Родину», «смотреть на вещи шире» и смеяться над дураками, которые «только и делают, что ноют». В общем, сейчас модно говорить, что протест — это модно…

5 154 6 43034 26.06
Kполитика, общество, власть, мнения, митинги, протесты
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 208 6 28369 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Новости

Два человека могут быть причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии В скором времени Скотланд-Ярд может возбудить против подозреваемых уголовное дело…

5 54 6 5626
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 426 6 48858 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 95 6 11221 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 86 6 10227 01.07
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 89 6 12088 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 231 6 33065 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 276 6 39469 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 86 6 12406 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 82 6 12279 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 126 6 19354 27.06
Kчечня, пасе, государство, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Человек, которого не было Бученков не простой гражданин. Он был активистом, анархистом и уже попадал в группу риска. Не после Болотной, так в другой раз его могли поймать и обвинить в чем угодно. Но могли – не значит, что поймали бы…

5 44 6 15161 26.06
Kобщество, мнения

Популярное за неделю

Новости

В России вступил в силу новый федеральный закон против нетрезвых водителей Ответственность предполагается за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови…

5 3 6 31881
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 86 6 138635 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 66 6 16510 29.06
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Каково в Чечне на самом деле Есть люди, испытывающие к Чечне и чеченцам нечто вроде… брезгливости что-ли. И данное обстоятельство мешает им увидеть всё собственными глазами…

5 214 6 297681 30.06
Kфото, путешествия, чечня, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 155 6 111104 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7091946
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3555549

Сегодня в эфире