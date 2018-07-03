"Как минимум 14,5 года проживут на пенсии российские мужчины, которые первыми достигнут нового пенсионного возраста"

Такая оценка содержится в докладе ВШЭ под названием «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

Для женщин прогноз более оптимистичен – ожидается, что первое поколение, которое выйдет на пенсию в 63, проживет после этого еще 23 года. Исследователей ВШЭ отмечают, что речь идет о минимальной границе, то есть вполне вероятно, что пенсионеры будут жить еще дольше.

При этом в настоящее время ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин после выхода на пенсию выше озвученных прогнозов примерно на полтора года, а женщин – почти на три. Причем эти показатели практически не менялись на протяжении полувека.

Сохранить период жизни на пенсии на текущем уровне после реформы будет непросто, поскольку для этого нужен рост ожидаемой продолжительности жизни, а его темпы в России не столь стремительны – почти на порядок ниже, чем в европейских странах. Вместе с тем, отмечают авторы доклада, в целом такая динамика не противоречит планам по повышению пенсионного возраста.

Ранее эксперты ВШЭ отмечали, что после реформы до пенсии могут не дожить 17,5% мужчин и 6,5% женщин