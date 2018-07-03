Как минимум 14,5 года проживут на пенсии российские мужчины, которые первыми достигнут нового пенсионного возраста
Такая оценка содержится в докладе ВШЭ под названием «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».
Для женщин прогноз более оптимистичен – ожидается, что первое поколение, которое выйдет на пенсию в 63, проживет после этого еще 23 года. Исследователей ВШЭ отмечают, что речь идет о минимальной границе, то есть вполне вероятно, что пенсионеры будут жить еще дольше.
При этом в настоящее время ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин после выхода на пенсию выше озвученных прогнозов примерно на полтора года, а женщин – почти на три. Причем эти показатели практически не менялись на протяжении полувека.
Сохранить период жизни на пенсии на текущем уровне после реформы будет непросто, поскольку для этого нужен рост ожидаемой продолжительности жизни, а его темпы в России не столь стремительны – почти на порядок ниже, чем в европейских странах. Вместе с тем, отмечают авторы доклада, в целом такая динамика не противоречит планам по повышению пенсионного возраста.
Ранее эксперты ВШЭ отмечали, что после реформы до пенсии могут не дожить 17,5% мужчин и 6,5% женщин
Комментарии36
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yralez 03 июля 2018 | 10:09
Это из методички для троллей.......ржали до колик, когда составляли.
tvitov66 03 июля 2018 | 10:12
yralez: там было-б написато: Как минимум 14,5 года СЧАСТЛИВО и БОГАТО проживут на пенсии мужчины нашей сверхдержавы, под руководством мудрого нацЛидера и партии "Едим Россию"
gordy 03 июля 2018 | 10:14
"Как минимум 14,5 года проживут на пенсии российские мужчины, которые первыми достигнут нового пенсионного возраста"
Вилами по воде писано?
johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 10:16
14.5 лет может мужики и проживут, те кто до неё доживёт ... но вот СКОЛЬКО народу до пенсии вообще доживут????
zztop1960 03 июля 2018 | 10:39
gordy: Кавказцы может и доживут
dx555 03 июля 2018 | 10:57
yralez: В Москве СПБ и в других крупных промышленных городах жители пропускают через свой организм до 40 кг токсичных веществ. Продукты питания, транспорт, выбросы производств дргая треть населения имеет букеты болезней не позволяющих даже эффективно работать. Еще одна треть искалечена российским образованием и отсутствием вообще социального обеспечения, чиновничьим беспределом. Низкие зарплаты, стипендии, пенсии. Впереди только мрак.
neitral_n 03 июля 2018 | 10:10
Свежо предание, да верится с трудом! А сэкономленные бабки-то уже можно будет разворовать!
tvitov66 03 июля 2018 | 10:15
neitral_n: нет сэкономленных бабок, их в Крым мараторят 4-й год к ряду - потому и растягивают отход
bozk 03 июля 2018 | 10:11
Экстрасенсы
neitral_n 03 июля 2018 | 10:12
Да, и еще про хрущевский прогноз про коммунизм в 1980 году вспомните! - тоже было очень оптимистично сказано тогда!
noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 10:12
А как максимум?
hrenvam 03 июля 2018 | 10:14
Советую этим "спецам" из ВШЭ - просто погулять по современному кладбищу, посчитать годы жизни...
johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 10:17
hrenvam: им не до того ... они НАУКОЙ заняты!!!!
cherepovets 03 июля 2018 | 10:20
johnbmw: если цифроблудство можно назвать наукой, то да.
johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 10:22
cherepovets: ... не обижайте наших Профессоров ....
tks 03 июля 2018 | 10:42
johnbmw: "Будьте здоровы, живите богато, а мы вас имели!"
проф.Алим и Чапа*
*надпись в уборной ВШЭ
idaforever 03 июля 2018 | 10:25
hrenvam: и по Новодевичьему тоже - никто их главнюков не живет 2 жизни - СМЕРТЬ взяток не берет!
и ктстати из долгожителей планеты в основном простолюдины
только королева-мать прожила на всем готовеньком 1о1 год, Рокфеллер 100 и 6 операций на сердце
platonnekafrin 03 июля 2018 | 10:14
Реаниматоров обучат специальному слову. Поднимать оно будет тех, кто ляжет в попытке не дожить научно рассчитанный срок.
i_c_e 03 июля 2018 | 10:15
Какой-то неправильный акцент. Надо было «патамушта» отодвигается пенсионный возраст, граждане проживут «ещё» 14,5 или там 23 года, «или больше». А не отодвинули бы — народ, как сейчас, коньки отбрасывать бы стал много раньше.
eduard53 03 июля 2018 | 10:15
Мы даже знаем поимённо этих долгожителей ...
vvs7651 03 июля 2018 | 10:16
Как МИНИМУМ? Если так, то почему весь мир не устремился к нам?
johnbmw Евгений Большаков 03 июля 2018 | 10:19
vvs7651: угу - в скрепоносной на пенсии пожить - это же КАЙФ!!!!
polsan 03 июля 2018 | 10:16
Как минимум 14,5 года проживут на пенсии российские мужчины, которые первыми достигнут нового пенсионного возраста.
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Было бы корректно, если бы они назвали бы и фамилии этих мужчин - долгожителей, они наверняка их знают! )
eternity88 03 июля 2018 | 10:19
Бред собачий. Средня продолжительность жизни у мужиков сейчас 67.5, а на пенсию в 65 выйдя, оказывается, можно еще ажно до 79 прокряхтеть... Это что, Пенсионный Фонд себе такие а-ля Чичиков "мертвые души" придумал, чтоб продолжать разворовывать пенсии даже в остутствие денег, про которое нам государство жалуется, зажав при этом десятки миллиардов долларов на счетах роснефтегазов с газпромами и распиливая имеющиеся на отсталый ВПК, мегабалаганы а-ля олимпиады и мировые чемпионаты по футболу и зарыванию тысяч километров вечно убыточных газовых труб?...
alexxxxx 03 июля 2018 | 10:20
Что за бред?
idaforever 03 июля 2018 | 10:20
из той же серии - ...будем уже жить при коммунизме,...у каждого по Волге...,25млн рабочих мест...
если нынешние живут на пенсии все меньше...
бред сивого мерина
hammiak 03 июля 2018 | 10:22
в Москве, может быть, так и будет. Но в разных регионах средняя продолжительность жизни отличается порой на 20 лет. С учетом этого факта то, что эти мрази называют "пенсионной реформой", является должностным преступлением.
vladimir_veteran 03 июля 2018 | 10:27
Интересно получается - у крайне небогатых людей отбирают 5-летнюю пенсию и они начинают жить на 5 лет дольше! Отобрать у авторов все их доходы и пусть живут вечно.
ppvngavr 03 июля 2018 | 10:30
Этот бред не похож на изобретение уважаемой ВШЭ. Он явно скроен по кремлевским лекалам кремлевскими же троллями. Читайте лучше мою публикацию: "Пенсионный кульбит Путина":
http://www.proza.ru/2018/06/28/564
repmvbx 03 июля 2018 | 10:30
Свежо питание, да сер---я с трудом.
j_partizan 03 июля 2018 | 10:37
В ВШЭ ещё и за медицинскую компетенцию взялись?
Пора закапывать умирающую медицину.
tks 03 июля 2018 | 10:38
Сначала оценка ближе к реалиям, потом грозный звонок из УВП АП РФ, и получилась оценка, какая надо.
Наверное, эта "новая" оценка касается исключительно силовиков, судейских и чинуш всех мастей и рангов (начиная со среднего звена как минимум).
encopresis 03 июля 2018 | 10:39
А которые НЕ ДОЖИВУТ??? Или эти не в счёт?
ded_mandey 03 июля 2018 | 10:42
14 с половиной лет. Китаец текст писал?
radionews 03 июля 2018 | 10:50
У меня дополнение!
Тех, кто не проживет положенных лет, штрафовать!!! На всю пенсию!!
Так как сразу неизвестно кто проживет кто нет, то штрафовать всех при выходе на пению, а потом выполнивших план по продолжительности пенсионной жизни премировать в размере месячного оклада.
Тогда родному государству хватит денег ещё и на войну с белорусскими фашистами!
chess690 03 июля 2018 | 11:02
Очередной коммунизьм или царствие небесное.