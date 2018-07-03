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Эксклюзив Эха 10:00, 03 июля 2018

Защита главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева обжаловала его арест

Правозащитника необоснованно обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Об этом «Эху Москвы» сказал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Ранее следствие обвиняло Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии. Исследование показало, что снимки, сделанные им, не являются порнографическими.

Комментарии

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motooppic 03 июля 2018 | 10:14

этого педофила надо на зону, и пусть там с ним нормальные ребята разберутся!

patrikk_1 03 июля 2018 | 10:20

Правозащитника необоснованно обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью...

Никакого насилия не было, всё было по обоюдному согласию? Юрий Дмитриев ни за что бы не тронул десятилетнюю приёмную дочь, если бы она сама этого не захотела? За гомосексуализм раньше тоже преследовали, а теперь открытые геи главы государств?

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