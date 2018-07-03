Защита главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева обжаловала его арест

Правозащитника необоснованно обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Об этом «Эху Москвы» сказал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Ранее следствие обвиняло Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии. Исследование показало, что снимки, сделанные им, не являются порнографическими.