Суд Каира отклонил иск родственников россиян, погибших в результате крушения самолёта над Синайским полуостровом

Суд Каира отклонил коллективный иск родственников россиян, которые погибли в результате крушения самолёта компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом осенью 2015 года. Как пишет «Коммерсантъ», истцы требовали компенсацию за катастрофу, считая, что она произошла из-за халатности египетских властей, не обеспечивших должную безопасность в аэропорту Шарм-аль-Шейха.

Самолёт взорвался вскоре после вылета из аэропорта 31 октября 2015 горда. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.