Суд Каира отклонил иск родственников россиян, погибших в результате крушения самолёта над Синайским полуостровом
Суд Каира отклонил коллективный иск родственников россиян, которые погибли в результате крушения самолёта компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом осенью 2015 года. Как пишет «Коммерсантъ», истцы требовали компенсацию за катастрофу, считая, что она произошла из-за халатности египетских властей, не обеспечивших должную безопасность в аэропорту Шарм-аль-Шейха.
Самолёт взорвался вскоре после вылета из аэропорта 31 октября 2015 горда. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.
Комментарии5
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semen2026 03 июля 2018 | 10:15
этот иск к зондер-команде гру, у них как только большие потери в сирии или на донбассе, сразу самолёты падают региональных компаний! совпадение, не думаю!)
democ 03 июля 2018 | 10:21
Родственникам адвокаты забыли напомнить про бомбардировки в Сирии. Так что адресом ошиблись.
polsan 03 июля 2018 | 10:26
Кто в этом сомневался?!
lager23 03 июля 2018 | 10:29
Первостепенная причина теракта - действия РФ на Ближнем Востоке на стороне алавитов, кто принимал решение лезть в чужой конфессиональный конфликт, тот и виноват, а всё остальное - следствие внешнеполитических амбиций кремлепута, так что если нет претензий к Кремлю, то к Каиру их не может быть тем более!
timwlad78 03 июля 2018 | 10:31
Суд Каира отклонил коллективный иск родственников россиян, которые погибли в результате крушения самолёта компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом осенью 2015 года. Как пишет «Коммерсантъ», истцы требовали компенсацию за катастрофу, считая, что она произошла из-за халатности египетских властей, не обеспечивших должную безопасность в аэропорту Шарм-аль-Шейха.
Самолёт взорвался вскоре после вылета из аэропорта 31 октября 2015 горда. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.
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Ну как и предполагалось, кризис мировой системы привёл к тому, что страховые компании отказываются платить компенсации пострадавшим по причине роста террора по всему миру.Попросту нет денег.
У банков нет денег для крупных инвестиционных проектов.
И так,все кинутся зарабатывать на спекуляциях.И обрушат мировые биржи. Это приведёт к политическому кризису и радикалы рванут к власти.Это всё видели в 1925-1938 годы в США и в Европе.
Так что у англосаксов как и в 1925 и в 1934 году есть два решения,война или партнёрское сотрудничество с Россиией без всякий притензий и условий.
Надо всё таки быть здравомыслящим и понимать, что берут ровно столько ,сколько смогут содержать.
Это касается и Израиля и Сирии.