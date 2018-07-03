Украина готова рассмотреть включение журналиста Кирилла Вышинского в списки на обмен
Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. По её словам, пока Москва не просила о его выдаче и фамилия Вышинского не звучала ни на каких переговорах.
Ранее сообщалось, что Ирина Геращенко озвучила список из 23 граждан России, которые находятся в заключении на Украине и которых Киев готов передать Москве в обмен на освобождение украинских заключённых.
Комментарии4
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banyi1 03 июля 2018 | 10:10
А на кого его менять? На террористов? Так не пойдёт! Просто придём и заберём, благо уже бригады и дивизии уже получили звания Украинских городов )
jblack2 03 июля 2018 | 10:13
Ребята "обосрались", взяв человека ни за что, сшили ему дело белыми нитками, а теперь готовы обменять с Россией на своих террористов?! Красавчики!..
Скоро для обменов начнут собирать заложников просто на киевских улицах...
noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 10:16
Пока вата футболобесится на снятом на Мосфильме чемпионате, свидомые грамадяне дают бесплатный урок демократии!
Украинский народный трибунал приговорил десятерых представителей украинского бизнеса и генпрокуратуры к различным срокам лишения свободы. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
К пожизненному заключению приговорен экс-председатель Днепропетровской областной администрации, бизнесмен Игорь Коломойский. Его обвинили в злоупотреблении властью и развязывании военного конфликта, создании незаконных военизированных формирований и пособничестве в бандитизме.
Экс-глава Донецкой областной администрации, предприниматель Сергей Тарута и действующий генпрокурор Украины Юрий Луценко получили 10 лет тюрьмы, еще ряд сотрудников украинской генпрокуратуры получили от шести до восьми лет лишения свободы. Также к 12 годам тюрьмы был приговорен экс-лидер запрещенной в России террористической организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош.
timwlad78 03 июля 2018 | 10:20
Украина готова рассмотреть включение журналиста Кирилла Вышинского в списки на обмен
Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. По её словам, пока Москва не просила о его выдаче, и фамилия Вышинского не звучала ни на каких переговорах.
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Первое, украинским властям надобно согласовать списки по обмену с властями ДНР и ЛНР.
Второе.
У Украины с Россией обязаны работать законы о взаимодействии юриспруденций двух стран по решению обязательств где будут отбывать сроки граждане Украины и России при свершении ими преступлений на территории другой страны Украины или России соответственно.
Так что господа в Верховной Раде,не надо заниматься популизмом, но соблюдать регламенты и формальности при исполнении закона.
Закон не газетная статья, как это принято считать на Украине. Закон это соблюдение процедуры.