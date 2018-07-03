Ведущий инженер автомобильной компании Tesla ушёл со своего поста
Как пишет газета Wall Street Journal, Даг Филд не вернулся из своего длительного отпуска, в который он ушёл в начале мая. Его уход называют одной из самых заметных потерь в руководящем составе Tesla за последние 2 года.
Комментарии4
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ematveev 03 июля 2018 | 09:44
- семь лет работы в убыток;
- сокращение персонала;
- свалил главный инженер.
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Маск, пример эффективного менеджера для наших хомячков.
sskull 03 июля 2018 | 09:47
Этот Даг уже в Тольятти обживается)))понял, что ловить у клоуна и шарлатана Маска нечего, решил не губить карьеру.
vit0nix 03 июля 2018 | 09:59
бедные ольгинцы даже с утра не спят
sjuzanna 03 июля 2018 | 10:14
Теперь в России работать будет.