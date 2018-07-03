Власти США решили не пускать на американский рынок китайского оператора мобильной связи «Чайна мобайл»
В заявлении Управления по телекоммуникациям и информации США говорится, что после продолжительных контактов с «Чайна мобайл» не удалось устранить обеспокоенность ростом рисков для правоохранительных органов и национальной безопасности Соединённых Штатов.
Комментарии7
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pmasel 03 июля 2018 | 09:46
Дональд, тебе Вова расскажет, что такое "пакет Яровой", с ним можешь любого на рынок пускать. Если они вдруг захотят, что маловероятно. У нас финны, помнится, владели Теле2. И где те финны?
glotov 03 июля 2018 | 09:58
Рынок - рынком, а государственные интересы важнее.
greeg1 03 июля 2018 | 10:35
glotov: Хочу заметить, что государственные интересы есть ничто иное как котировка ценных бумаг на фондовой бирже. Можешь спросить у путина. Он подтвердит.
greeg1 03 июля 2018 | 10:00
Приручив тигра, не думай что он будет ловить мышей в твоём доме. Подумай лучше о том, чтобы он не ел твоих овец.
ematveev 03 июля 2018 | 10:04
Видимо, китайцы не смогли пообещать ЦРУ доступ к данным в любое время и без санкции...
sjuzanna 03 июля 2018 | 10:11
Конечно, кто же в США говорит на китайском???
grazschdanin 03 июля 2018 | 10:23
Невидимая рука рынка в действии.