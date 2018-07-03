Дональд Трамп намерен проговорить с Владимиром Путиным один на один в начале встречи в финской столице
Президент США Дональд Трамп намерен проговорить с Владимиром Путиным один на один в начале встречи в финской столице. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с планами главы Белого дома. Издание указывает, что подобную тактику Трамп использовал в Сингапуре, где он встречался с Ким Чен Ыном.
Переговоры Трампа и Путина в Хельсинки должны пройти 16 июля.
Комментарии18
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platonnekafrin 03 июля 2018 | 09:37
Мы обязаны послать самого рослого двойника.
evgolius7 03 июля 2018 | 09:45
Горбачёв с Рейганом пошушукались теа-а-тет...СССР сдох.
Путин пошушукается с Трампом...и ждёмс, когда РФ гикнется.
ukov 03 июля 2018 | 09:48
evgolius7:
.и ждёмс, когда РФ гикнется.
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ждите...Крым от вас уже "гикнулся".
evgolius7 03 июля 2018 | 10:32
ukov:
Жрите Крым ложками и тюками.
Обожрётесь Крымом , тогда тошнить от него начнёт.
greeg1 03 июля 2018 | 09:49
platonnekafrin: Вот если бы система поменяла этого двойника, на другого, более покладистого, то в выигрыше бы были все. А то этот вообще от рук отбился. Даже на матч не пришёл.
sergo_25_26 03 июля 2018 | 09:38
Обсудить "золотой дождь"?
polsan 03 июля 2018 | 09:38
Как это один на один?! ) А переводчик?
banyi1 03 июля 2018 | 09:39
Переводчики уже не один на один) Как говорил папа Мюлер, что знают двое - знает свинья (не парась) )))) Никому верить нельзя, МНЕ МОЖНО ))))
vel225 03 июля 2018 | 09:42
Лебезит трамп перед путиным. как-то даже стыдно за американского лидера. Не пойму только почему??? Точно казак засланый
sergirusso 03 июля 2018 | 09:52
vel225: Любит он его, простой мужской любовью... И в политике есть ПРОСТЫЕ СИМПАТИИ, и любовь, которая зла.
Объясняю на пальцах 4 варианта для Трампа.
Вариант 1. Выступить против Плешивого. Плешивый в итоге остается. Трампа обвинят в недальновидности и Плешивый будет для Трампа явно не союзником.
Вариант 2. Выступить против Плешивого. Плешивый в итоге уходит. На смену Плешивцу неизвестно кто придет, может человек для Америки еще менее приемлемый.
Вариант 3. Поддержать Плешака. Плешивый в итоге уходит. Трампа обвинят в недальновидности и на смену Плешивцу неизвестно кто придет, может человек для Америки еще менее приемлемый.
Вариант 4. Поддержать Плешака. Плешивый остается. Более - менее позитивный исход. А как быть с Украиной???
noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 09:45
Ну, всё! Поставит ботоксного карлика на место! Трамп наш! Украине Слава!
banyi1 03 июля 2018 | 09:49
noxepy_7_40_: Слава бандере )))))
sergirusso 03 июля 2018 | 09:50
Интересно, а секс - шоп уже посетили? Купили игрушки для игры "Раб на галере"? Или встреча пройдет при свечах в формате "без галстуков"?
curhatuy6 03 июля 2018 | 09:50
Мыльный пузырь. Такой же как и с корейским толстячком. Главное во всем "встреча". А результаты не важны. Тем более их не будет:)))
velbkeirf1 03 июля 2018 | 09:52
Старуха Шапокляк (Клинтон)наверняка попробует этому помешать
rktq 03 июля 2018 | 10:05
Трамп по благодарит Владимира Владимировича за присвоение ему очередного воинского звания
sjuzanna 03 июля 2018 | 10:09
"Намерен поговорит один на один" - звучит интригуще. Наверное о рыбалке говориь будут.
grazschdanin 03 июля 2018 | 10:26
Всё это фуфло, надувание щёк со стороны американцев.
Суетятся. И это очень заметно.
При любых раскладах встречается офицер с торгашом.
Уровни разные.