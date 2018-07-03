Президент США Дональд Трамп намерен проговорить с Владимиром Путиным один на один в начале встречи в финской столице. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с планами главы Белого дома. Издание указывает, что подобную тактику Трамп использовал в Сингапуре, где он встречался с Ким Чен Ыном.

Переговоры Трампа и Путина в Хельсинки должны пройти 16 июля.