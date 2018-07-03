ФБР подключилось к расследованию утечки данных из Фэйсбук
Как пишет газета «Вашингтон Пост», интерес к расследованию также проявляют Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральная торговая комиссия США.
Напомним, в 2015 году Фэйсбук обнаружил, что компания «Кэмбридж аналитика», сотрудничавшая со штабом Дональда Трампа, получила данные пользователей для составления психологических портретов американских избирателей. Однако до марта нынешнего года Фэйсбук не сообщал, что знал об этой утечке.
Комментарии2
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sg90 03 июля 2018 | 09:42
Тупые заокеанские следователи. Их мелкоостровные коллеги нашли бы виновного в утечке через полчаса после ее обнаружения.
sjuzanna 03 июля 2018 | 10:03
Долой Цукерберга!)