На Генеральной Ассамблее ООН Россия предложит свой проект уголовно-правовой Конвенции по кибербезопасности
Об этом заявил российский МИД. Во внешнеполитическом ведомстве подчёркивают, что у России имеются все возможности для создания альтернативного интернета. Но этом самый неблагоприятный сценарий.
Комментарии6
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consts 03 июля 2018 | 09:44
"у России имеются все возможности для создания альтернативного интернета".
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А скоро появится возможность создания альтернативной планеты Земля.
sjuzanna 03 июля 2018 | 09:59
Опять железный занавес? Россия никак без паранджи жить не может.
sjuzanna 03 июля 2018 | 10:01
Интересно, а МИД каким интернетом пользоватьсябудет? Своим или чужим??
democ 03 июля 2018 | 10:09
Выхолощенный интернет, рецензируемый органами на предмет крамольных высказываний, заполненный рекламой и с обязательной регистрацией паспортных данных и выкладкой фотографий - в "Профиль" и "Фас".
semen2026 03 июля 2018 | 10:29
по неблагоприятным сценариям на дальних подступах в стремлении в родную гавань путинские чуркобесы великие чемпиёны.))
stas12006 03 июля 2018 | 10:30
Пусть предложит как судить путина с подельниками за сбитый боинг