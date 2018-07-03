Статус «иностранного агента» планируется присваивать не только СМИ, но и авторам, которые с ними сотрудничают
Статус «иностранного агента» планируется присваивать не только средствам массовой информации, но и авторам, которые с ними сотрудничают. Это предусмотрено поправками к Закону о СМИ, которые рассмотрит сегодня думский комитет по информационной политике. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники в нижней палате парламента. На «иностранных агентов» будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях. Речь идёт о маркировке материалов, ежегодном аудите и отчёте о деятельности раз в полгода.
Комментарии21
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perepusk 03 июля 2018 | 09:39
А про читателей забыли?
patrikk_1 03 июля 2018 | 09:44
Статус «иностранного агента» планируется присваивать не только СМИ, но и авторам, которые с ними сотрудничают...
Вы не можете наверняка знать, перед вами иностранный агент или нет, потому что человек может работать на федеральном канале, но ещё и получать деньги от иностранных спецслужб. Поэтому каждый читатель или зритель должен судить по тому, что человек пишет - русофобские материалы или не русофобские.
stariyperd 03 июля 2018 | 10:21
patrikk_1: а вдруг Эх Мск тоже иностранный агент? а вы, patrikk, тут пишете и пишете и пишете и пишете ! позорище-то какое для вас ! ! ! может помочь вам чем?
blindpew_33 03 июля 2018 | 09:46
perepusk: погодите, всё постепенно. Это следующий этап, после распространителей.
hrenvam 03 июля 2018 | 09:54
perepusk: patrikk_1:
Представляете, на каком крючке находятся все эти законотворцы и чиновники, имеющие зарубежную недвижимость и счета в иностранных банках ?
Уверен, что иностранные спецслужбы знают все секреты, которые даже не знает ФСБ...
sborisych 03 июля 2018 | 10:03
perepusk:
А читатели- заведомо- или явные иностранные агенты, или агенты потенциальные.. Но это ненадолго. Ещё немного, и оне доведут всех, кроме опричников на содержании, до состояния врагов.
pmasel 03 июля 2018 | 09:40
Они хоть Конституцию читали? Решили устроить сегрегацию по профессиональному признаку.
tvitov66 03 июля 2018 | 10:04
pmasel: у нас для этого дела Гарант имеется и он на неё положил ... и это была НЕ РУКА!
vlad2 03 июля 2018 | 09:41
Некто Путин В.В. последнее время интервью всяким СИЭНЭНАМ моду взял раздавать. С него пожалуй бы и начать надо.
noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 09:42
Это всё хорошо. Но будут ли какие-нибудь последствия для господ агентов? Это, к сожалению, от закона не зависит. Надеюсь, что хоть Миротворец.ру у нас зафункционирует.
platonnekafrin 03 июля 2018 | 09:45
Читатели агентов и покупатели их измышлений заслуживают особого налога и конфискации пенсионных средств в ускоренном порядке.
semen2026 03 июля 2018 | 09:48
статус... лучше номерок на левой руке как в... работа делает свободным!)
semen2026 03 июля 2018 | 09:50
Речь идёт о маркировке...!)))
vinsentvangog2 03 июля 2018 | 09:48
А потом - ВРАГ НАРОДА ...
volgin_iw 03 июля 2018 | 10:15
vinsentvangog2:
Завершим реформы так:
Сталин, Берия, Гулаг.
sjuzanna 03 июля 2018 | 09:53
Значит россияне не будут печататься в иноСМИ? Какой же дурак хочет ходить, весь обклееннй ярлыками??
vasya_von_smetankin 03 июля 2018 | 09:56
Зачем эти бездуховные полумеры?
Маркировать нужно более патриотично:
"Колонка от вредителя"
"Заметка от врага народа"
"Очерк от саботажника".
Только так можно пабедить Америку!
jamba 03 июля 2018 | 09:56
Стулья, компы, кошки, собаки, попугайчики;))))))))))))))
sborisych 03 июля 2018 | 09:59
С.Лавров: "Дебилы, бл...".
stariyperd 03 июля 2018 | 10:15
а вот они, государевы люди,
которые затем поработали с авторами,
теми, которые пишут для иноагентов
- сами стали иноагентами.
semen2026 03 июля 2018 | 10:22
предлагаю бюджетникам присвоить статус "серфер" от анг."serf", (не путать с "сёрфер")))