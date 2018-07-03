Статус «иностранного агента» планируется присваивать не только СМИ, но и авторам, которые с ними сотрудничают...

Статус «иностранного агента» планируется присваивать не только средствам массовой информации, но и авторам, которые с ними сотрудничают. Это предусмотрено поправками к Закону о СМИ, которые рассмотрит сегодня думский комитет по информационной политике. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники в нижней палате парламента. На «иностранных агентов» будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях. Речь идёт о маркировке материалов, ежегодном аудите и отчёте о деятельности раз в полгода.