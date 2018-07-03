Z Архив новостей новости
5 21 6 1304
09:30, 03 июля 2018

Статус «иностранного агента» планируется присваивать не только СМИ, но и авторам, которые с ними сотрудничают

Статус «иностранного агента» планируется присваивать не только средствам массовой информации, но и авторам, которые с ними сотрудничают. Это предусмотрено поправками к Закону о СМИ, которые рассмотрит сегодня думский комитет по информационной политике. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники в нижней палате парламента. На «иностранных агентов» будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях. Речь идёт о маркировке материалов, ежегодном аудите и отчёте о деятельности раз в полгода.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

perepusk 03 июля 2018 | 09:39

А про читателей забыли?

patrikk_1 03 июля 2018 | 09:44

Статус «иностранного агента» планируется присваивать не только СМИ, но и авторам, которые с ними сотрудничают...

Вы не можете наверняка знать, перед вами иностранный агент или нет, потому что человек может работать на федеральном канале, но ещё и получать деньги от иностранных спецслужб. Поэтому каждый читатель или зритель должен судить по тому, что человек пишет - русофобские материалы или не русофобские.

stariyperd 03 июля 2018 | 10:21

patrikk_1: а вдруг Эх Мск тоже иностранный агент? а вы, patrikk, тут пишете и пишете и пишете и пишете ! позорище-то какое для вас ! ! ! может помочь вам чем?

blindpew_33 03 июля 2018 | 09:46

perepusk: погодите, всё постепенно. Это следующий этап, после распространителей.

hrenvam 03 июля 2018 | 09:54

perepusk: patrikk_1:
Представляете, на каком крючке находятся все эти законотворцы и чиновники, имеющие зарубежную недвижимость и счета в иностранных банках ?
Уверен, что иностранные спецслужбы знают все секреты, которые даже не знает ФСБ...

sborisych 03 июля 2018 | 10:03

perepusk:
А читатели- заведомо- или явные иностранные агенты, или агенты потенциальные.. Но это ненадолго. Ещё немного, и оне доведут всех, кроме опричников на содержании, до состояния врагов.

pmasel 03 июля 2018 | 09:40

Они хоть Конституцию читали? Решили устроить сегрегацию по профессиональному признаку.

tvitov66 03 июля 2018 | 10:04

pmasel: у нас для этого дела Гарант имеется и он на неё положил ... и это была НЕ РУКА!

vlad2 03 июля 2018 | 09:41

Некто Путин В.В. последнее время интервью всяким СИЭНЭНАМ моду взял раздавать. С него пожалуй бы и начать надо.

noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 09:42

Это всё хорошо. Но будут ли какие-нибудь последствия для господ агентов? Это, к сожалению, от закона не зависит. Надеюсь, что хоть Миротворец.ру у нас зафункционирует.

platonnekafrin 03 июля 2018 | 09:45

Читатели агентов и покупатели их измышлений заслуживают особого налога и конфискации пенсионных средств в ускоренном порядке.

semen2026 03 июля 2018 | 09:48

статус... лучше номерок на левой руке как в... работа делает свободным!)

semen2026 03 июля 2018 | 09:50

Речь идёт о маркировке...!)))

vinsentvangog2 03 июля 2018 | 09:48

А потом - ВРАГ НАРОДА ...

volgin_iw 03 июля 2018 | 10:15

vinsentvangog2:
Завершим реформы так:
Сталин, Берия, Гулаг.

sjuzanna 03 июля 2018 | 09:53

Значит россияне не будут печататься в иноСМИ? Какой же дурак хочет ходить, весь обклееннй ярлыками??

vasya_von_smetankin 03 июля 2018 | 09:56

Зачем эти бездуховные полумеры?
Маркировать нужно более патриотично:
"Колонка от вредителя"
"Заметка от врага народа"
"Очерк от саботажника".
Только так можно пабедить Америку!

jamba 03 июля 2018 | 09:56

Стулья, компы, кошки, собаки, попугайчики;))))))))))))))

sborisych 03 июля 2018 | 09:59

С.Лавров: "Дебилы, бл...".

stariyperd 03 июля 2018 | 10:15

а вот они, государевы люди,
которые затем поработали с авторами,
теми, которые пишут для иноагентов
- сами стали иноагентами. 

semen2026 03 июля 2018 | 10:22

предлагаю бюджетникам присвоить статус "серфер" от анг."serf", (не путать с "сёрфер")))

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 250 6 30315 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 124 6 15302 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 293 6 21891 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Вася Обломов музыкант

Протестовать стало «не модно» Сейчас стало модно «любить Родину», «смотреть на вещи шире» и смеяться над дураками, которые «только и делают, что ноют». В общем, сейчас модно говорить, что протест — это модно…

5 154 6 43034 26.06
Kполитика, общество, власть, мнения, митинги, протесты
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 208 6 28369 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Новости

Два человека могут быть причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии В скором времени Скотланд-Ярд может возбудить против подозреваемых уголовное дело…

5 54 6 5626
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 426 6 48858 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 95 6 11221 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 86 6 10227 01.07
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 89 6 12088 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 231 6 33065 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 276 6 39469 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 86 6 12406 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 82 6 12279 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 126 6 19354 27.06
Kчечня, пасе, государство, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Человек, которого не было Бученков не простой гражданин. Он был активистом, анархистом и уже попадал в группу риска. Не после Болотной, так в другой раз его могли поймать и обвинить в чем угодно. Но могли – не значит, что поймали бы…

5 44 6 15161 26.06
Kобщество, мнения

Популярное за неделю

Новости

В России вступил в силу новый федеральный закон против нетрезвых водителей Ответственность предполагается за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови…

5 3 6 31881
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 86 6 138635 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 66 6 16510 29.06
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Каково в Чечне на самом деле Есть люди, испытывающие к Чечне и чеченцам нечто вроде… брезгливости что-ли. И данное обстоятельство мешает им увидеть всё собственными глазами…

5 214 6 297681 30.06
Kфото, путешествия, чечня, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 155 6 111104 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7091946
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3555549

Сегодня в эфире