Избирательная комиссия Москвы завершает прием документов от претендентов на пост мэра
Муниципальный фильтр преодолели не все желающие баллотироваться.
Единственным, кто без труда собрал 110 подписей муниципальных депутатов из 110 районов, стал действующий градоначальник. В понедельник Сергей Собянин лично принес в горизбирком подписи мундепов и рядовых москвичей, которые были нужны ему как самовыдвиженцу.
Подписи комиссия будет принимать до 18 часов. «Яблоко» выборы пропустит из-за внутрипартийных споров. Собиравшийся его представлять Сергей Митрохин не смог собрать необходимое количество подписей. Дмитрий Гудков, кандидат от «Партии перемен» собрал чуть больше половины, но признался в эфире «Эха Москвы», что еще верит в чудо. Представители КПРФ Вадим Кумин, ЛДПР Михаил Дегтярев и «Справедливой России» Илья Свиридов говорят, что с муниципальным фильтром справились и сдадут сегодня необходимые документы.
О преодолении муниципального фильтра заявил также основатель строительной компании «Су-155» Михаил Балакин.
Комментарии4
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antiboh 03 июля 2018 | 09:10
говорят, что с муниципальным фильтром справились и..//
А что же им ещё сказать.Фильтр изумительное их же изобретение..
luger_max_otto 03 июля 2018 | 09:14
Не "выбора мэра", а "переназначения Собянина".
democ 03 июля 2018 | 09:13
Одних "желания" и "хотения" мало. Надо ещё оленеводом быть.
krauze 03 июля 2018 | 09:24
А Джигурда и Паук? Какая то дурость собирать подписи у каких то действующих депутатов. Прямое нарушение Конституции. Ясный пень, что никого чужого они не пропустят. Доже в сельсовет не изберешься, если ты не жулик и вор.