Два человека могут быть причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
Как утверждают источники газеты The Sun, в скором времени Скотланд-Ярд может возбудить против подозреваемых уголовное дело.
Следователи считают, что причастные к покушению на Скрипалей почти наверняка связаны с Россией и покинули Британию в течение суток после преступления, отметили источники The Sun. Они не назвали имен подозреваемых, подчеркнув при этом, что найти теперь Склотланд-Ярду их будет крайне сложно. Кроме того, полицейские считают, что отравители Скрипалей находятся под защитой российских властей и лично президента Владимира Путина, утверждают собеседники газеты. Однако, по их словам, в Скотланд-Ярде убеждены, что совершили прорыв в расследовании. В ближайшие дни, уверяют источники The Sun, может быть сделано официальное заявление. Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в начале марта. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и что к инциденту причастна Россия. Москва все обвинения отвергает. Сергей и Юлия Скрипали уже выписаны из больницы.
Тем временем племянница бывшего офицера ГРУ Виктория Скрипаль накануне была выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской областной думы. На выборы она пойдет от партии «Справедливая Россия».
Комментарии24
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banyi1 03 июля 2018 | 09:08
Скучно! Возможно два, а может три, а вероятно не одного ))))
tvitov66 03 июля 2018 | 09:17
Похоже скоро в "госдуре"(с) у луговой собачки появятся конкуренты по неприкосновенности
ostapbey 03 июля 2018 | 09:23
tvitov66: какая дурка, такие за заслуги и депутаты.
И не только "племянница" даже..
vasyakirin 03 июля 2018 | 09:27
ostapbey: Вроде не добила родственников, или попытка то же засчитывается?
ura_russians 03 июля 2018 | 09:28
tvitov66:
Еслиб Луговой кого и травил, то самого Березовского, а не его шестёрку Литвиненко.
malanoff 03 июля 2018 | 09:19
banyi1: "ни одного " Правильно - не один (многие,) - ни один (никто); , Возможно ты не один Чукча
antiboh 03 июля 2018 | 09:29
banyi1: Ну если сказали,что и фио назовут,-вопрос снимется и тогда только алиби.Так ведь везде положено?
compare 03 июля 2018 | 09:10
ну что ты будешь делать! эта бабенка."викуля-скрипуля",и в думку! да там и без нее нахлебников народных,полным-полно...зачем же еще одну базарную торговку.да еще нищую,тащить туда? ведь не прокормит страна всех желающих за нихеранеделание,получать по миллиону!
kondrakr 03 июля 2018 | 09:12
compare: Да и обоих исполнителей туда, наверно, двинут. Так и будут заседать..... :-)
tvitov66 03 июля 2018 | 09:20
kondrakr: ГД сборище отравителей - это ПРОРЫВ!
malanoff 03 июля 2018 | 09:23
compare: Многие сотрудничавшие с органами по делу об убийствах ненужных Кремлю людей , потом попадали в народные депутаты. На этот раз засветили племянницу Скрипаль.
gregor 03 июля 2018 | 09:12
Подозрительно .... ,что племянницу Скрипаля ..., срочно делают депутатом .
ppvngavr 03 июля 2018 | 09:12
К сожалению, российские власти начиная с 2006 года приступили к выполнению принятой на самом верху программы внесудебных расправ с непримиримыми противниками правящего режима. Об этом - в моей публикации: "Как относится к истории с Бабченко":
http://www.proza.ru/2018/06/02/491
В более общем плане у меня это сформулировано в публикации "На пути к катастрофе":
http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
rus 03 июля 2018 | 09:20
ppvngavr: ...К сожалению...
А почему к сожалению? Вы склонны потворствовать врагам России?
zztop1960 03 июля 2018 | 09:12
Как в России могут стоять памятники русофобу , западнику Петру Первому ? Портянки , за дело ! В 1698 году Петр издал указ о смене национальной одежды на европейскую. Насильственное навязывание западной культуры приняло невиданные в истории человечества формы – специальные военные службы прямо на улицах обрезали бороды и длинные полы одежд. Народ стал активно сопротивляться. А чтобы народ не мог сопротивляться, Петр издал указ о запрете ношения остроконечных ножей. В 1700 году Петр повторил указ – всем жителям Москвы было приказано в течение двух дней поменять всю одежду на европейскую, а купцам за торговлю русской одеждой была обещана каторга, стегание кнутом и конфискация имущества. Специальные вооруженные отряды – блюстители западной моды хватали прохожих, ставили на колени и отрезали полы одежды на уровне земли. Требование к мужской одежде – сузить талию, воспринималось русскими мужиками и боярами как нечто очень позорное. Насильственным и самым жестоким образом брили мужчинам бороды. В Астрахани подчинённые Петра приказали солдатам вырывать бороды с корнем. Петр специально широко применял назначение на высокие должности иностранцев – проводников его “западной” внутренней политики. Петр своей “перестройкой” на западный манер довёл народ до иступления и нервного срыва, народ бежал не только к казакам, но и в Турцию, понимая, что ничего хорошего их там не ожидает.
lager23 03 июля 2018 | 09:13
Племяннице кинули кость и сколотили будку..... одной путинисткой стало больше
zztop1960 03 июля 2018 | 09:23
lager23: Виктория Скрипаль из Ярославля это вторая Света Курицына из Иваново , надо эту парочку водить вместе
polsan 03 июля 2018 | 09:28
lager23: А кто не продался в этом мире за деньги, тот продался за большие деньги!
bekipp 03 июля 2018 | 09:14
Два человека? Теряюсь в докадках кто второй.
rus 03 июля 2018 | 09:22
bekipp: ...Теряюсь в докадках кто второй.
Будит Вам, всем понятно: второй - Димон.
semen2026 03 июля 2018 | 09:17
это луговой как-то ляпнул: ну какая россия в деле скрипалей, я же здесь!???)))
russky77 03 июля 2018 | 09:18
Чтобы продвинуться по карьерной лестнице надо пообещать с мужиками начистить харю оппозиционерам или чтобы твою семью заживо сожгли в торговом центре или отравили ФСБ-шники. При этом надо быть верным режиму, и всё получится. Какой интересный в России социальный лифт!
putin_itogy 03 июля 2018 | 09:18
Вы уже покойники, ЧЕКИСТСКИЕ СВОЛОЧИ!
Вас "зачистят".
Главный чистильщик, чтобы не поколебать его рейтинг и "репутацию", ему даже приказ не надо отдавать. Всё сделает "Орден". на этот случай существует нормативная инструкция.
А вы не знали..?
Вас уже нет.
malorus_kiev144 03 июля 2018 | 09:26
Нечисти снова не имётся?