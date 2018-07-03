Два человека могут быть причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Как утверждают источники газеты The Sun, в скором времени Скотланд-Ярд может возбудить против подозреваемых уголовное дело.

Следователи считают, что причастные к покушению на Скрипалей почти наверняка связаны с Россией и покинули Британию в течение суток после преступления, отметили источники The Sun. Они не назвали имен подозреваемых, подчеркнув при этом, что найти теперь Склотланд-Ярду их будет крайне сложно. Кроме того, полицейские считают, что отравители Скрипалей находятся под защитой российских властей и лично президента Владимира Путина, утверждают собеседники газеты. Однако, по их словам, в Скотланд-Ярде убеждены, что совершили прорыв в расследовании. В ближайшие дни, уверяют источники The Sun, может быть сделано официальное заявление. Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в начале марта. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и что к инциденту причастна Россия. Москва все обвинения отвергает. Сергей и Юлия Скрипали уже выписаны из больницы.

Тем временем племянница бывшего офицера ГРУ Виктория Скрипаль накануне была выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской областной думы. На выборы она пойдет от партии «Справедливая Россия».