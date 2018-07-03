Эвакуация школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде займёт несколько дней
Об этом заявил губернатор провинции, в которой находится пещера.
12 школьников и их 25-летний тренер пропали в пещере в 20-х числах июня. Несколько дней назад все они были найдены живыми, однако эвакуировать их пока сложно – выход из пещеры затоплен в результате наводнения.
Комментарии1
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ostapbey 03 июля 2018 | 08:59
Дети подземелья..
По мне, так пресное озеро на Пхукете комфортнее..
Особено рыбалка..
С тайками даже..