Эвакуация школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде займёт несколько дней

Об этом заявил губернатор провинции, в которой находится пещера.

12 школьников и их 25-летний тренер пропали в пещере в 20-х числах июня. Несколько дней назад все они были найдены живыми, однако эвакуировать их пока сложно – выход из пещеры затоплен в результате наводнения.