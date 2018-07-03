В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
Ранее количество алкоголя в организме водителя измерялось с помощью анализа дыхания. Новая норма не отменяет прежнего метода выявления алкоголя. Они будут использоваться параллельно.
Комментарии4
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nemez1 03 июля 2018 | 09:01
Интересно чем закончится , эпидемией гепатита. спида или ещё что то?
antiboh 03 июля 2018 | 09:02
а в анализе сколько промилле должно быть ?
ai65_qi60 03 июля 2018 | 09:14
antiboh: Сейчас меряют не промиллями, а граммами на литр.
vasyakirin 03 июля 2018 | 09:02
это теперь менты из носа дубинкой анализы брать будут?