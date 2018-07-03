Октябрьский суд Петербурга оштрафовал координатора петербургского штаба Навального на 300 тысяч рублей

Октябрьский суд Петербурга накануне около полуночи оштрафовал координатора петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова на 300 тысяч рублей. Это наказание назначено за организацию акции 5 мая. Ранее за участие в этой акции Михайлов отсидел 25 суток. Всего с начала года координатор Петербургского штаба провёл под арестом 80 суток за организацию и участие в различных акциях.