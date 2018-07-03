Октябрьский суд Петербурга оштрафовал координатора петербургского штаба Навального на 300 тысяч рублей
Октябрьский суд Петербурга накануне около полуночи оштрафовал координатора петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова на 300 тысяч рублей. Это наказание назначено за организацию акции 5 мая. Ранее за участие в этой акции Михайлов отсидел 25 суток. Всего с начала года координатор Петербургского штаба провёл под арестом 80 суток за организацию и участие в различных акциях.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
parasuk_ 03 июля 2018 | 08:49
Это правильно. Теперь родители малолетнего дебила будут расплачиваться за то, что плохо воспитывали свое чадо :)
ura_russians 03 июля 2018 | 08:53
сейчас его в политузники запишут педофилы из Мемориала.
platonnekafrin 03 июля 2018 | 09:06
Система глумилась по-большому, а это значит, что в процессе издевательств были задействованы её самые мелочные поршни. И каждый гвоздик, и каждая клепка гильотины пухли от важности, а тут еще и душу сборной удалось всучить какому-то неразборчивому черту.
ed10075 03 июля 2018 | 09:09
Ссыт Клептократия!
parasuk_ 03 июля 2018 | 09:12
ed10075: Таки да. И забавляется с глупым навальненком как ослик иа со своим хвостом: входит и выходит ;)
mikr 03 июля 2018 | 09:12
Отличное решение, которое необходимо распространить на все подобные случаи. Вместо того чтобы арестовывать этих бездельников и потом кормить за государственный счет, гораздо правильнее будет заставить их приносить хоть какую-то материальную пользу стране.
vel225 03 июля 2018 | 09:17
То есть противников путина можно наказывать не ограниченное количество раз на одно и тоже.. Пора внести это в конституцию. Где яровая?
trans 03 июля 2018 | 09:27
Зато казаков, избивавших митингующих, оштрафовали аж на одну тысячу рублей! Не трудно догадаться кто их нанимал. Полицейское государство.