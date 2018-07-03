На Чемпионате мира по футболу сегодня будут сыграны последние встречи 1\8 финала
В 17.00 в Санкт-Петербурге начнётся встреча команд Швеции и Швейцарии, а в 21 час – на московском стадионе «Спартак» сыграют сборные Колумбии и Англии.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В 17.00 в Санкт-Петербурге начнётся встреча команд Швеции и Швейцарии, а в 21 час – на московском стадионе «Спартак» сыграют сборные Колумбии и Англии.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт