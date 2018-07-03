Первое поколение мужчин, которое достигнет нового пенсионного возраста, проживёт на пенсии как минимум 14,5 лет
А для женщин этот показатель составит 23 года. Об этом говорится в докладе экспертов высшей школы экономики под названием «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». При действующем пенсионном возрасте ожидаемая продолжительность жизни на пенсии оценивается для мужчин в 16 лет, для женщин – почти 26.
Комментарии14
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ptkvic 03 июля 2018 | 08:40
Да.нет не угадали проживут 35
luger_max_otto 03 июля 2018 | 08:40
Смелые обещания...
midnightblues 03 июля 2018 | 08:50
luger_max_otto: А учитывая,что страна практически банкрот и силовики скоро сцепятся,как когда-то в Риме,понять,кто после этого вообще выживет,затруднительно
antiboh 03 июля 2018 | 09:05
Вот и пришло время людоедов с вышки показать свои зубы и преданность власти.
yralez 03 июля 2018 | 08:41
Иначе как сволочами назвать подлецов нельзя.
Не проживут столько даже мунгосы, уходя со стола на свою особую пензию в 75 % от оклада.
bulf 03 июля 2018 | 08:42
Шестьдесят три плюс двадцать три - это ж сколько получается? СамаСЧедЧий возраст! И много вы видели на улицах женщин под девяносто? Счетоводы, блин!
avp235 03 июля 2018 | 08:43
"Ведь за двадцать лет, кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт — или эмир, или ишак, или я. А тогда поди разбирайся..."
Ходжа Насреддин.
ptkvic 03 июля 2018 | 08:47
Во как заботятся про народ.сколько хош нарисую
apels 03 июля 2018 | 08:48
Это с какого бодуна мужики станут жить до 74,5?
Что так улучшилось? Медицина ? (АХАХАХА), Уровень доходов? (АХАХАХА), Травматизм уменьшится? (с чего бы).
sg90 03 июля 2018 | 08:48
А где работать до пенсии не подскажут?
И вообще, по-хорошему, 90-е должны как горячий стаж мужикам идти. Приходилось порой на 3-х работах работать. Где-нибудь да и выплачивали зп.
В-общем, если не найдешь работу - надо в тюрьму идти садиться. Там сейчас хорошо. Даже если ничего не кушаешь - и то поправляешь.А если не голодать, так можно такой запас калорий набрать, что на свободе еще надолго сгодится.. Вот думаю или чиновника завалить, или политическим заделаться. Но тут минус, могут на Окраину выслать в рамках обмена, лучше уж в тюрьме..
platonnekafrin 03 июля 2018 | 08:49
Уважаемые будущие долгожители! Если хотите дожить, гоните из власти взашей любителей подводной ловли, уткофилов, космолюбов и прочих шулеров, прописанных в средиземноморских виноградниках.
kazlevich1949 03 июля 2018 | 08:53
Ну таки этому первому поколению ещё до самой пенсии на которой он проживёт 14, 5 лет дожить надо... а вот те единицы, которые до неё родимой доживёт это уже как Бог на душу положит. А душа уже даже сегодня это таки уже та-а-акой дефицит!
"Государство, заранее знающее даты смерти своих граждан, может вести в высшей степени плановое хозяйство" - Ежи Лец..
democ 03 июля 2018 | 09:07
Похоже что эксперты высшей школы экономики имеют ввиду себя. Так им, родным, можно поднять и до 70. Сидеть в кабинете - это не кувалдой махать.
sm59 03 июля 2018 | 09:14
Даже те, кто доживет до 100 лет, в среднем после этого еще будут жить 2-3 года!!!
Это не вопрос. Просто обычный "хвост" нормального распределения ...
Вопрос в том, сколько доживут до 100?