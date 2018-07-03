Первое поколение мужчин, которое достигнет нового пенсионного возраста, проживёт на пенсии как минимум 14,5 лет

А для женщин этот показатель составит 23 года. Об этом говорится в докладе экспертов высшей школы экономики под названием «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». При действующем пенсионном возрасте ожидаемая продолжительность жизни на пенсии оценивается для мужчин в 16 лет, для женщин – почти 26.