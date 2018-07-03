В Думе рассмотрят поправки к Закону, которые вводят статус «иноагента» не только для СМИ, но и для журналистов

Думский комитет по информационной политике рассмотрит сегодня поправки к Закону, которые предполагают статус «иностранного агента» не только для средств массовой информации, но и для всех, кто с ними сотрудничает. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты. На таких людей будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях. Речь идёт о маркировке материалов, ежегодно аудите и отчёте о деятельности раз в полгода. Порядок применения этих правил должен определить Минюст.