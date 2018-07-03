В Думе рассмотрят поправки к Закону, которые вводят статус «иноагента» не только для СМИ, но и для журналистов
Думский комитет по информационной политике рассмотрит сегодня поправки к Закону, которые предполагают статус «иностранного агента» не только для средств массовой информации, но и для всех, кто с ними сотрудничает. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты. На таких людей будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях. Речь идёт о маркировке материалов, ежегодно аудите и отчёте о деятельности раз в полгода. Порядок применения этих правил должен определить Минюст.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
viktorova 03 июля 2018 | 08:44
//не только для средств массовой информации, но и для всех, кто с ними сотрудничает. //
Скоро пойдут дальше в своём сумасшествии и получим формулировку:
«и для всех, кто из читает»
murad_manapov 03 июля 2018 | 08:46
когда иноагентами признают тех чиновников и олигархов, которые все свои средства аккумулируют во вражеских странах и чьи семьи являются гражданами этих стран.
ppvngavr 03 июля 2018 | 09:01
Весь этот бред является прямым следствием выбора России в 2016-2018 годах. Следующим шагом будет закон о нежелательной деятельности, а далее - закон о нежелательных людях или врагах народа, которым место в Гулаге. Об этом читайте в публикации: "Россия выбирает неосталинизм":
http://www.proza.ru/2018/04/16/390
zor 03 июля 2018 | 09:05
Зачем из гуманности отрезать хвост собаки по частям?
Предлагаю : минуя стадию "инагента" ,сразу перейти к стадии "враги народа"
Журналист или любой сотрудник,работающий в комерческой или некомерческой организации ,признаными иностраными агентами,автоматически признается врагом народа сроком на 10 лет без права переписки.
Ближайшие их родственики обязаны ходить с опознавательными нашивками на одежде в виде желтого треугольника
сын\дочь\жена врага народа.
semen2026 03 июля 2018 | 09:28
...и давно товарищ из Парижу...!???)))