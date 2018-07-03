Z Архив новостей новости
5 5 6 362
08:31, 03 июля 2018

В Думе рассмотрят поправки к Закону, которые вводят статус «иноагента» не только для СМИ, но и для журналистов

Думский комитет по информационной политике рассмотрит сегодня поправки к Закону, которые предполагают статус «иностранного агента» не только для средств массовой информации, но и для всех, кто с ними сотрудничает. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты. На таких людей будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях. Речь идёт о  маркировке материалов, ежегодно аудите и отчёте о деятельности раз в полгода. Порядок применения этих правил должен определить Минюст.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

viktorova 03 июля 2018 | 08:44

//не только для средств массовой информации, но и для всех, кто с ними сотрудничает. //

Скоро пойдут дальше в своём сумасшествии и получим формулировку:

«и для всех, кто из читает»

murad_manapov 03 июля 2018 | 08:46

когда иноагентами признают тех чиновников и олигархов, которые все свои средства аккумулируют во вражеских странах и чьи семьи являются гражданами этих стран.

ppvngavr 03 июля 2018 | 09:01

Весь этот бред является прямым следствием выбора России в 2016-2018 годах. Следующим шагом будет закон о нежелательной деятельности, а далее - закон о нежелательных людях или врагах народа, которым место в Гулаге. Об этом читайте в публикации: "Россия выбирает неосталинизм":
http://www.proza.ru/2018/04/16/390

zor 03 июля 2018 | 09:05

Зачем из гуманности отрезать хвост собаки по частям?
Предлагаю : минуя стадию "инагента" ,сразу перейти к стадии "враги народа"

Журналист или любой сотрудник,работающий в комерческой или некомерческой организации ,признаными иностраными агентами,автоматически признается врагом народа сроком на 10 лет без права переписки.
Ближайшие их родственики обязаны ходить с опознавательными нашивками на одежде в виде желтого треугольника
сын\дочь\жена врага народа.

semen2026 03 июля 2018 | 09:28

...и давно товарищ из Парижу...!???)))

Самое обсуждаемое

Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 248 6 29640 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 124 6 15082 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 293 6 21780 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Вася Обломов музыкант

Протестовать стало «не модно» Сейчас стало модно «любить Родину», «смотреть на вещи шире» и смеяться над дураками, которые «только и делают, что ноют». В общем, сейчас модно говорить, что протест — это модно…

5 154 6 42405 26.06
Kполитика, общество, власть, мнения, митинги, протесты
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 208 6 28085 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 424 6 48811 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 95 6 11210 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 84 6 10168 01.07
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 88 6 12061 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 231 6 33043 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 87 6 12349 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 275 6 39464 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 126 6 19346 27.06
Kчечня, пасе, государство, события
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 80 6 12264 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Человек, которого не было Бученков не простой гражданин. Он был активистом, анархистом и уже попадал в группу риска. Не после Болотной, так в другой раз его могли поймать и обвинить в чем угодно. Но могли – не значит, что поймали бы…

5 44 6 15146 26.06
Kобщество, мнения
Блоги

Станислав Белковский

Две главных черты преемника Путина — 2024 Преемник не должен быть слишком похож на г-на Путина, чтобы не было соблазна прямых сравнений. Как по мне, оптимально этим критериям отвечает…

5 208 6 105553 26.06
Kпутин, политика, рф, власть, собчак, мнения

Популярное за неделю

Новости

В России вступил в силу новый федеральный закон против нетрезвых водителей Ответственность предполагается за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови…

5 2 6 17753
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 85 6 138044 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 63 6 16135 29.06
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Каково в Чечне на самом деле Есть люди, испытывающие к Чечне и чеченцам нечто вроде… брезгливости что-ли. И данное обстоятельство мешает им увидеть всё собственными глазами…

5 202 6 294307 30.06
Kфото, путешествия, чечня, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 146 6 110090 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7091829
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3555455

Сегодня в эфире