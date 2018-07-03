Sun: Британская полиция добилась значительных успехов в расследовании покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Британская полиция добилась значительных успехов в расследовании покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом пишет газета Sun. Источники издания в полиции отметили, что на Скрипалей покушались 2 человека. Которые покинули Лондон, спустя сути. Однако, как пишет Sun, привлечь их к ответственности будет сложно, поскольку в настоящее время они находится в России.