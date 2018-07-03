Sun: Британская полиция добилась значительных успехов в расследовании покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
Британская полиция добилась значительных успехов в расследовании покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом пишет газета Sun. Источники издания в полиции отметили, что на Скрипалей покушались 2 человека. Которые покинули Лондон, спустя сути. Однако, как пишет Sun, привлечь их к ответственности будет сложно, поскольку в настоящее время они находится в России.
Комментарии15
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opiatnovyi63 03 июля 2018 | 08:36
Конечно, они уже сидят в Думе или Совете Федерации..
atheist1992 03 июля 2018 | 08:47
opiatnovyi63: Химия кругом, вот и Испания удивила своей игрой, адекватной активности не было, как будто в раздевалке каким-то успокаивающим газком самую малость подышали. Фурсенко же говорил Путину, что вот увидите, а Путин как бы не верил, говорил посмотрим.
yralez 03 июля 2018 | 08:38
Одного из них срочно проталкивают в депутаты облсовета..
uzver 03 июля 2018 | 08:40
> спустя сути
> они находится
Нащальника, защем ругаешься? Нармальный новость же
chichanik 03 июля 2018 | 09:04
uzver: .Которые покинули
Значит, фамилие у них КоторЫй ...они ,что,-братья?
sidi_pishi 03 июля 2018 | 08:40
Интернсно,чем наградили - орденом красного знамени или дали героя советского союза.
gwon 03 июля 2018 | 08:41
Так они же еще полгода назад сказали, что всё раскрыли и обязали Россию сознаться. Теперь у них уже что-то новое? И опять надо сознаваться? Факты где?
n_a_t_a7777777 03 июля 2018 | 09:00
gwon:
Скоро Трамп устроит этим мелкобритам Кузькину мать.
apels 03 июля 2018 | 09:01
gwon: Не надо так стучать ножками :) Дело Литвиненко шло до суда 10 лет. Аналогично будет и тут. В суд принесуд документы и факты на основании которых и состоиться правосудие. Процесс этот очень не быстрый. В данном случае, думаю, проводят сложнейшие исследования.
venezianez49 03 июля 2018 | 08:42
В чём же конкретно выражаются эти "значительные успехи" ?
В убийстве домашних животных и уничтожении других доказательств ?
komiccap_nkvd 03 июля 2018 | 08:46
Полиция установила что преступники из России. В доказательство привели такой факт. Накануне и в день покушения в аэропорт прилетали ажробусы из Москвы в котором были и россияне. После убийства, те же аэробусы улетали из Лондона,
Чтобы запутать следствие, эти аэробусы до сих пор летают в Лондон и обратно. Причем в одно и то же время
nitinol 03 июля 2018 | 08:50
komiccap_nkvd: Уважаемый, у вас "ус отклеился", а точнее, концы с концами не сходятся. В день убийства прилетали аЖробусы, а сейчас летают аЭробусы. Не надо наводить тень на плетень...
barky 03 июля 2018 | 08:53
komiccap_nkvd: зато крым наш а сибир китайское
ltyio 03 июля 2018 | 09:05
komiccap_nkvd: Факт ! Отравили российские летчики. Они ежедневно прилетают в Англию и так же ежедневно улетают.
hata_c_krau 03 июля 2018 | 08:48
Путинская гебня снова прокололась,,,