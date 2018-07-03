Сара Сандерс: Санкции против России за Крым останутся в силе до тех пор, пока полуостров не будет возвращён Украине

Санкции против России за Крым останутся в силе до тех пор, пока полуостров не будет возвращён Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого лома Сара Сандерс. Она подчеркнула, что Вашингтон не признаёт попытку России аннексировать Крым. При этом Сандерс отказалась отвечать на вопрос, будет ли обсуждаться статус Крыма на предстоящей встрече Путина и Трампа.

Напомню, ранее президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов – могут ли США признать Крым российским, ответил: «Посмотрим».

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина намечена на 16 июля в Хельсинки.