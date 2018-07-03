Сара Сандерс: Санкции против России за Крым останутся в силе до тех пор, пока полуостров не будет возвращён Украине
Санкции против России за Крым останутся в силе до тех пор, пока полуостров не будет возвращён Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого лома Сара Сандерс. Она подчеркнула, что Вашингтон не признаёт попытку России аннексировать Крым. При этом Сандерс отказалась отвечать на вопрос, будет ли обсуждаться статус Крыма на предстоящей встрече Путина и Трампа.
Напомню, ранее президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов – могут ли США признать Крым российским, ответил: «Посмотрим».
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина намечена на 16 июля в Хельсинки.
Комментарии11
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venezianez49 03 июля 2018 | 08:38
Сара испугала не на шутку !
Как страшно жить (когда вокруг такие дуры) !!
gwon 03 июля 2018 | 08:39
Сара Сандерс - это кто такая? Что она знает о Крыме? Крым это что игрушка - захотели взяли, захотели отдали? там вообще-то люди живут. Может для начала у них спросить, а? Хотят они в Украину или они хотят остаться в России, Сара Сандерс?
lev62 03 июля 2018 | 08:45
gwon: Читайте внимательней. Санкции будут до тех пор, пока... А отдавать или нет - решать Путину или тому кто придет вместо него.
murad_manapov 03 июля 2018 | 08:52
gwon: дураки и дуры сидят в госдуре. если бы в крым захватили бы турецкие янычары, то народ крыма "захотел" бы остаться в турции.
vblack 03 июля 2018 | 09:18
gwon: Ну, раз захотели и взяли то можно и захотеть и отдать.
opiatnovyi63 03 июля 2018 | 08:40
Крым это территория , временно оккупированная воровской властью РФ....
lev62 03 июля 2018 | 08:43
Не понятно, кто нам "напоминает"? Фамилии автора заметки нет. Наверное, Трамп или Путин :)
ppvngavr 03 июля 2018 | 08:45
Выход из крымского тупика России может быть найден ТОЛЬКО на основе предоставления равных политических и экономических прав и возможностей в Крымской республике гражданам и жителям как Украины, так и России. Это откроет путь к нормализации отношений России с Украиной и цивилизованным миром. Об этом в моей публикации: "Как урегулировать конфликт России с Украиной":
http://www.proza.ru/2018/03/09/1447
taglit 03 июля 2018 | 08:51
ppvngavr: твою "публикацию" даже путин не поддержит....
stichirichi 03 июля 2018 | 09:14
получается, что санкции ооооооооочень на долго. Затягиваем пояски, если есть еще куда затянуть;)
vblack 03 июля 2018 | 09:16
Она умолчала о самом интересном - как крымские санкции будут расширятся.
Совсем недавно "за Крым" прилетело русалу - так сразу поплохело. А в списке ещё много позиций незакрытых, есть над чем работать.