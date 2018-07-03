Власти Азербайджана обещают полностью восстановить энергоснабжение в ближайшие часы
Минувшей ночью из строя вышел трансформатор на Мингечевирской ГЭС, которая обеспечивает Азербайджан электричеством. Предполагается, что авария произошла из-за перегрузки на фоне аномальной жары. По словам министра энергетики, на всех стратегически важных объектах Азербайджана энергоснабжение уже восстановлено.
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