Власти Азербайджана обещают полностью восстановить энергоснабжение в ближайшие часы

Минувшей ночью из строя вышел трансформатор на Мингечевирской ГЭС, которая обеспечивает Азербайджан электричеством. Предполагается, что авария произошла из-за перегрузки на фоне аномальной жары. По словам министра энергетики, на всех стратегически важных объектах Азербайджана энергоснабжение уже восстановлено.