Мосгоризбирком сегодня вечером завершит приём на регистрацию кандидатов на должность мэра Москвы
Муниципальный фильтр, судя по всему, преодолевают действующий мэр Сергей Собянин, представители трёх парламентских партий, а также бывший владелец строительной компании Су-155 Михаил Балакин. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
Комментарии5
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huyt 03 июля 2018 | 08:19
В этими "фильтрами" это не выборы, а недовыборы или потешные выборы. Спектакль с заранее известным концом.
opiatnovyi63 03 июля 2018 | 08:34
Не выборы , а пародия на выборы!
vezdehod 03 июля 2018 | 08:41
Главное Оленевод вовремя подвёз свой "багаж", а остальные могут не торопится - ловить им нечего.
sidi_pishi 03 июля 2018 | 08:44
Это не тот строитель, что строит коттеджи для московских чиновников??
moskalito 03 июля 2018 | 09:17
Как я удивился, когда узнал, что оленевод прошел муниципальный фильтр