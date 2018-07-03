Украина готова рассмотреть включение журналиста Кирилла Вышинского в списки на обмен...

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. По её словам, пока Москва не просила о его выдаче, и фамилия Вышинского не звучала ни на каких переговорах.

Ранее сообщалось, что Ирина Геращенко озвучила список из 23 граждан России, которые находятся в заключении на Украине и которых Киев готов передать Москве в обмен на освобождение украинских заключённых.