Украина готова рассмотреть включение журналиста Кирилла Вышинского в списки на обмен
Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. По её словам, пока Москва не просила о его выдаче, и фамилия Вышинского не звучала ни на каких переговорах.
Ранее сообщалось, что Ирина Геращенко озвучила список из 23 граждан России, которые находятся в заключении на Украине и которых Киев готов передать Москве в обмен на освобождение украинских заключённых.
Комментарии6
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patrikk_1 03 июля 2018 | 08:21
Украина готова рассмотреть включение журналиста Кирилла Вышинского в списки на обмен...
Никакого обмена не производить, пока Олег Сенцов не установит абсолютный мировой рекорд по голодовке. Пусть все увидят жирное лицо истинного украинского патриота, после двух-трёх лет жесточайшей голодовки.
kamen_12 03 июля 2018 | 08:29
patrikk_1: Он и сам не пойдёт, палкой оттуда не выгнать. Сейчас звезда, а потом чего? Порошенко по ящику обнимет один раз и взашей.
luger_max_otto 03 июля 2018 | 08:26
В общем все предсказуемо... Как там по классике- то с Буковским:
Обменяли хулигана на Луиса Корвалана,
Где б найти такую б...ь,
Чтоб на Брежнева сменять?
vezdehod 03 июля 2018 | 08:38
Он России уже не нужен - побывав в "плену" у врага,он может быть им завербован.
Шутка.
yralez 03 июля 2018 | 08:36
Зачем он тут ?
Своих пропагандонов девать некуда.
max3446 03 июля 2018 | 08:46
Срочная новость, шок, сенсация!
Участник АТО признался в Киеве в передаче взрывчатки Сенцову
Скандальное заявление прозвучало на конференции ОБСЕ о свободе слова
На проходящей в Киеве международной конференции ОБСЕ по теме свободы слова неожиданно прозвучало скандальное признание об осужденном в России за подготовку терактов Олеге Сенцове. На сцену конференции вышел мужчина в камуфляже и признался, что это он поставлял Сенцову взрывчатку.
- Один из тех предметов (найденной взрывчатки у Сенцова, из-за которой его и обвинили в терроризме – прим.авт.) перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма, - заявил этот мужчина, в котором украинские журналисты опознали гражданина Украины Сергея Стерикова, фигурирующего в соцсети «Фейсбук» под псевдонимом Иван Сирко.
В качестве побудительных мотивов этого заявления Стериков-Сирко назвал желание обратить на озвученные им сведения внимание СБУ, чтобы выяснить, кто именно «сдал» Сенцова российской контрразведке. К тому же, если верить этому человеку, Сенцов был далеко не единственным жителем Крыма, получившим от него взрывчатку.
Интересно каково сейчас защитникам сенцова ведь все обвинения против него оказались правдой