В Москве разыскивают инкассатора, который похитил у банка 10 миллионов рублей
Кредитную организацию в полиции не называют. Как передает источник «Интерфакса», по предварительным данным, подозреваемый живет в подмосковном Домодедово и имеет при себе табельное оружие.
Комментарии2
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vasyakirin 03 июля 2018 | 08:08
Какой человечный грабитель, напарников не убил, машину не угнал, пистолет у него личный, просто взял 10 и ушел...
может не надо новости украшать?
semen2026 03 июля 2018 | 09:14
...и имеет при себе... 10 лямов!)))