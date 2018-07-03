Партия «Яблоко» приостановила полномочия председателя московского отделения Сергея Митрохина
Он также не набрал нужного количества подписей для выдвижения в кандидаты на пост мэра Москвы. Собрать подписи помешали препятствия со стороны руководства, сказал в эфире «Эха Москвы» сам Сергей Митрохин. Федеральное бюро «Яблока», в свою очередь, обвинило самого Митрохина в нанесении политического ущерба партии.
Комментарии1
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huyt 03 июля 2018 | 08:10
Печально всё это, когда яблочники грызутся между собой. да и когда-то в связи со своими амбициями не могли с СПС объединиться. Сколько раз в начале 2000-х предлагал им объединиться Борис Немцов? Да раз 5, не меньше. В результате мы видим сегодняшнюю реальность внутри "Яблока".