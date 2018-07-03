Партия «Яблоко» приостановила полномочия председателя московского отделения Сергея Митрохина

Он также не набрал нужного количества подписей для выдвижения в кандидаты на пост мэра Москвы. Собрать подписи помешали препятствия со стороны руководства, сказал в эфире «Эха Москвы» сам Сергей Митрохин. Федеральное бюро «Яблока», в свою очередь, обвинило самого Митрохина в нанесении политического ущерба партии.