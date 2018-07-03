Школьников в Таиланде, которые оказались заблокированы в пещере, собираются научить подводному плаванию

Это предлагают военные, которые участвуют в спасательной операции. Представитель армии Таиланда сообщил, что детям доставили высококалорийный гель и антибиотики. Школьная футбольная команда вместе с тренером пропала около десяти дней назад. Они пошли в пещеру, но из-за ливней вход в нее оказался затоплен.