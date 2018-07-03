Школьников в Таиланде, которые оказались заблокированы в пещере, собираются научить подводному плаванию
Это предлагают военные, которые участвуют в спасательной операции. Представитель армии Таиланда сообщил, что детям доставили высококалорийный гель и антибиотики. Школьная футбольная команда вместе с тренером пропала около десяти дней назад. Они пошли в пещеру, но из-за ливней вход в нее оказался затоплен.
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gregor 03 июля 2018 | 08:08
Школьников в Таиланде, которые оказались заблокированы в пещере, собираются научить подводному плаванию
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А если они были бы заблокированы на высокогорье , научили бы прыгать с парашюта .